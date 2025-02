Liverpool złożył ofertę za gwiazdę Barcelony. Absurdalna kwota

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool zaoferował absurdalną kwotę za Frenkiego de Jonga

Frenkie de Jong od kilku miesięcy jest łączony z opuszczeniem FC Barcelony. Holender ma kontrakt do 30 czerwca 2026 roku i nie wiadomo, czy strony dojdą do porozumienia ws. przedłużenia umowy. Wiele będzie zależało od dyspozycji pomocnika w pozostałej części tego sezonu.

Pomimo słabszego okresu Frenkie de Jong nadal znajduje się pod obserwacją kilku czołowych klubów. Jednym z nich jest Liverpool, w którym pracuje Arne Slot, a więc rodak gwiazdora FC Barcelony. Według wielu źródeł trener The Reds chciałby zobaczyć 27-latka w swoim składzie i poprosił klub o odważniejsze kroki w kierunku transferu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Serwis E-Noticies twierdzi, że do Barcelony wpłynęła nawet absurdalna oferta za De Jonga. Liverpool miał zaproponować 35 milionów euro za holenderskiego zawodnika, co jest propozycją zdecydowanie poniżej oczekiwań Dumy Katalonii. Joan Laporta i Deco liczą na to, że ewentualna sprzedaż piłkarza zapewni klubowi dochód w granicach 50-60 milionów euro.

De Jong jest obecnie wyceniany przez Transfermarkt na 45 milionów euro. Jeśli Barcelona zdecyduje się na sprzedaż Holendra, to musi to zrobić już w letnim oknie transferowym, aby następnie uniknąć sytuacji, w której piłkarz odejdzie za darmo na zasadzie wolnego transferu.