FC Barcelona podjęła decyzję ws. powrotu Neymara

Neymar chce wrócić do FC Barcelony już w trakcie letniego okna transferowego. Dziennikarz Jose Alvarez Haya ujawnił, jaką decyzję podjęła FC Barcelona.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar chce wrócić. FC Barcelona podjęła decyzję!

Neymar niedawno odszedł z saudyjskiego Al-Hilal i zdecydował się na sentymentalny powrót do Santosu. Jednak dla Brazylijczyka ma być to tylko chwilowy przystanek przed powrotem do wielkiego futbolu. Z tego powodu gwiazdor podpisał kontrakt jedynie na pół roku.

Serwis Cadena SER poinformował, że marzeniem Neymara jest powrót do FC Barcelony. Napastnik spędził w Dumie Katalonii najlepsze lata swojej kariery, a więc taki cel nikogo nie powinien dziwić. Natomiast problemem może okazać się dyspozycja zawodnika, bo potrzebuje on naprawdę konkretnych argumentów, aby przekonać Deco i Joana Laportę.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Według najnowszych wieści FC Barcelona podjęła decyzję, że nie ma zamiaru kontraktować Neymara, a przynajmniej na ten moment. Dziennikarz Jose Alvarez Haya powiedział w programie El Chiringuito TV, że 33-latkowi jest zdecydowanie bliżej transferu do Interu Miami, aniżeli ponownego założenia koszulki Blaugrany.

Neymar zagrał w trzech meczach Santosu i wzbudził poważne wątpliwości. W Brazylii zauważono, że gwiazdor jest w naprawdę przeciętnej kondycji fizycznej. Na pewno nie jest to dobry prognostyk dla piłkarza, jeśli rzeczywiście nadal myśli o grze w Europie.