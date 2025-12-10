Liverpool zdecydował ws. przyszłości Salaha!

Mohamed Salah popadł w konflikt z Arne Slotem i został odsunięty od drużyny. Liverpool już zdecydował o przyszłości gwiazdora - poinformował The Athletic.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool chce zatrzymać Salaha

Mohamed Salah podpadł trenerowi ostatnimi wypowiedziami po meczu Premier League. Konflikt z Arne Slotem doprowadził do tego, że Egipcjanin został odsunięty od składu i sensacyjnie nie pojechał nawet na mecz Ligi Mistrzów z Interem. Mimo narastających spekulacji klub podjął jednak jasną decyzję w sprawie jego przyszłości.

Liverpool nie zamierza sprzedawać Salaha i chce, by wypełnił kontrakt obowiązujący do 2027 roku. Decyzja o jego odstawieniu od składu miała zostać podjęta wspólnie przez Slota oraz władze klubu po serii napięć między piłkarzem a sztabem szkoleniowym. Punktem zapalnym był głośny wywiad po remisie z Leeds, gdy Salah wprost zasugerował, że został „wystawiony do wiatru” przez ludzi z klubu.

33-latek znalazł się poza drużyną w wyjątkowo trudnym momencie sezonu. Jednak władze Liverpoolu wciąż traktują go jako kluczową postać. Chodzi nie tylko o kwestie sportowe, ale też o ogromne znaczenie wizerunkowe i komercyjne, jakie Salah ma dla klubu na całym świecie.

W tle cały czas pojawia się zainteresowanie z Arabii Saudyjskiej, szczególnie ze strony Al-Hilal, który uważnie śledzi rozwój sytuacji. Na ten moment jednak FSG nie bierze pod uwagę żadnego transferu zimą. W klubie panuje przekonanie, że konflikt da się jeszcze załagodzić bez dalszego rozbijania szatni.