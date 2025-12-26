Liverpool zdecydował w sprawie Salaha. Tam dokończy sezon

Liverpool zdecydował, że Mohamed Salah zostanie w klubie do końca sezonu. Nie jest możliwe, aby w styczniu zmienił barwy ze względu na liczne kontuzje w zespole - donosi serwis TeamTalk.

Salah zostanie w Liverpoolu do końca sezonu

Mohamed Salah aktualnie przebywa na Pucharze Narodów Afryki wraz z reprezentacją Egiptu. Zanim jednak udał się na afrykański czempionat, dużo pisało się o jego przyszłości w Liverpoolu. Przed meczem z Interem Mediolan piłkarz został odsunięty od składu, przez wypowiedź, jakiej udzielił pod adresem klubu i samego trenera. Media donosiły o konflikcie zawodnika z Arne Slotem.

Slot szybko jednak doszedł do porozumienia z Salahem i przywrócił go do kadry na spotkanie z Brighton. Nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądała jego sytuacja po powrocie do klubu. Nowe informacje ws. przyszłości Egipcjanina przekazał serwis TeamTalk.

Okazuje się, że Liverpool nie zamierza pozwolić mu odejść w trakcie zimowego okna transferowego. Na ten moment The Reds mają małe braki kadrowe w formacji ofensywnej. Ostatnio kontuzji doznał Alexander Isak, a Cody Gakpo również boryka się z urazem. Z tego powodu zarząd wykluczył możliwość rozstania z 33-latkiem. Bieżące rozgrywki Mohamed Salah na pewno dokończy na Anfield Road.

Kontrakt piłkarza z Liverpoolem obowiązuje do czerwca 2027 roku. Wiele wskazuje na to, że nie wypełni do końca umowy. Latem przyszłego roku 20-krotni mistrzowie Anglii mogą go sprzedać, aby cokolwiek zarobić, zanim odejdzie za darmo. W tym sezonie Salah zdobył 5 goli i zanotował 4 asysty w 19 meczach we wszystkich rozgrywkach.