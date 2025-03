Liverpool planuje głośny transfer. Gigant oferuje 45 mln euro

Sipa US / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini i Arne Slot

Ademola Lookman może trafić do Liverpoolu

Liverpool FC zamierza powalczyć o Ademolę Lookmana. Piłkarz w ostatnim czasie trafił na listę życzeń kilku angielskich zespołów. The Reds chcą wyłożyć 45 mln euro za nigeryjskiego skrzydłowego Atalanty Bergamo. 27-latek od czasu przeprowadzki z RB Lipsk w 2022 roku stał się jedną z największych gwiazd Serie A.

W barwach włoskiego klubu Nigeryjczyk rozegrał 108 meczów i zdobył 49 bramek. W sezonie 2023/24 sięgnął z drużyną po triumf w Lidze Europy, dotarł do finału Pucharu Włoch i pomógł w zajęciu czwartego miejsce w Serie A.

Przyszłość Lookmana w Bergamo stoi pod dużym znakiem zapytania po jego konflikcie z Gian Piero Gasperinim. Trener Atalanty nie szczędził ostrych słów pod adresem Nigeryjczyka po jego nieudanym rzucie karnym w Lidze Mistrzów, nazywając go jednym z najgorszych wykonawców jedenastek, jakich kiedykolwiek widział. Publiczna krytyka doprowadziła do napięć między zawodnikiem a szkoleniowcem.

Lookman trafił do Atalanty niespełna trzy lata temu za około 10 mln euro. Przed przeprowadzką do Serie A zbierał doświadczenie na angielskich boiskach i reprezentował barwy Leicester City, Fulham, Evertonu oraz Charltonu Athletic. Warto podkreślić, że kontrakt Nigeryjczyka w Bergamo obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.