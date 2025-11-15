Liverpool wyraził zainteresowanie gwiazdą Bayernu. Latem wygasa mu kontrakt

Liverpool jest zainteresowany piłkarzem Bayernu w kontekście letniego okna transferowego. Jak podaje Bild, po sezonie klub może zmienić Serge Gnabry. Jego kontrakt z Bawarczykami wygasa w czerwcu.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Serge Gnabry w orbicie zainteresowań Liverpoolu. Możliwy darmowy transfer

Liverpool w letnim oknie transferowym był klubem, który wydał największą kwotę na nowych zawodników. The Reds zainwestowali ponad 480 milionów euro. Do zespołu dołączyli m.in. Alexander Isak, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong czy Hugo Ekitike. Jak dotąd wydane pieniądze nie przyniosły dużych korzyści. Ekipa z Anfield Road ma duże problemy zwłaszcza w rozgrywkach Premier League.

W związku z tym mistrzowie Anglii ponownie przeczesują rynek transferowy w poszukiwaniu nowych twarzy. Jedną z ciekawych opcji bez wątpienia jest Serge Gnabry. Skrzydłowy aktualnie gra w Bayernie Monachium, lecz jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu.

Jak poinformował Bild, wygasający kontrakt przyciągnął uwagę Liverpoolu. Serge Gnabry znalazł się na liście życzeń The Reds, którzy szukają zawodników pasujących do stylu gry Floriana Wirtza. Reprezentant Niemiec nie może odnaleźć się w nowym klubie. Transfer gwiazdora Bayernu miałby mu pomóc, ponieważ ofensywny pomocnik najlepiej czuje się otoczony szybkimi zawodnikami.

Gnabry cieszy się całkiem dużym zainteresowaniem na rynku transferowym. Liverpool to tylko jeden z chętnych na 30-latka. Włoskie media przekazały ostatnio, że w grze liczy się również Juventus. W przypadku Starej Damy problem stanowi jednak wynagrodzenie piłkarza.