Liverpool wybrał następcę Salaha. To gwiazda światowego formatu

Mohamed Salah najprawdopodobniej opuści latem Liverpool. Na Anfield przygotowują się do jego decyzji. Głównym kandydatem na nową gwiazdę drużyny jest Michael Olise - twierdzi David Lynch.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Olise w miejsce Salaha? Bayern łatwo go nie odda

Liverpool przygotowuje się do głośnego rozstania ze swoją największą gwiazdą. Coraz więcej wskazuje na to, że wraz z końcem tego sezonu Mohamed Salah opuści Anfield. W jego przypadku prawdopodobnym kierunkiem są Stany Zjednoczone lub Arabia Saudyjska. Obecna kampania układa się dużo gorzej dla Egipcjanina, który nie jest już liderem ofensywy. Odpowiedzialność za bramki rozkłada się na większą ilość zawodników, a coraz lepiej radzą sobie Florian Wirtz czy Hugo Ekitike.

Choć Liverpool wydał już zeszłego lata olbrzymie pieniądze na wzmocnienia, odejście Salaha wiązałoby się z kolejnym dużym transferem do ofensywy. Angielski klub zamierza ściągnąć jego bezpośredniego następcę. Insajder David Lynch ujawnia, że głównym kandydatem jest Michael Olise, czołowa postać Bayernu Monachium.

Francuz swego czasu występował już w Premier League. W 2024 roku został bohaterem transferu do Bayernu za kwotę ponad 50 milionów euro. Od tego momentu niesamowicie się rozwinął – świadczy o tym choćby dorobek z obecnego sezonu. W 36 meczach skrzydłowy zgromadził 13 bramek oraz aż 25 asyst.

Liverpool uważa, że Olise znakomicie pasowałby do drużyny. Szanse na jego transfer są obecnie jednak znikome. Wiele zależy od nastawienia samego gracza, natomiast Bayern oczywiście nie chce go tracić. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 130 milionów euro.