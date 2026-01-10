Liverpool wytypował listę kandydatów na zastępstwo Mohameda Salaha. Znalazł się na niej m.in. Yan Diomande. Skrzydłowy RB Lipska podczas transmisji na żywo na Instagramie przyznał, że jest gotowy na przeprowadzką na Anfield Road.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lipska

Yan Diomande: Chcę grać na Anfield, chcę grać dla Liverpoolu

Liverpool od pewnego czasu znajduje się słabszej formie. A na dodatek klub zmaga się z problemem związanym z Mohamedem Salahem. Egipcjanin kilka tygodni temu udzielił głośnego wywiadu, uderzając w całą strukturę i drużynę The Reds. Mistrzowie Anglii wkrótce prawdopodobnie rozstaną się ze swoją gwiazdą, więc rozpoczęli już poszukiwania jego następcy.

Na liście życzeń Liverpoolu znajduje się wielu skrzydłowych światowej klasy. W tym gronie znajduje się m.in. Yan Diomande z RB Lipska. Utalentowany Iworyjczyk ostatnio podczas transmisji na żywo na Instagramie poruszył temat obecnych mistrzów Anglii i ich zainteresowania. Zawodnik wyznał, że chce grać na Anfield, a transfer do tego zespołu byłby spełnieniem marzeń jego ojca.

– Chcę grać na Anfield, chcę grać dla Liverpoolu. Jestem wielkim fanem Liverpoolu. Marzeniem mojego ojca jest zobaczyć, jak gram dla Liverpoolu – powiedział Yan Diomande.

Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej w trwającym sezonie rozegrał 16 spotkań w koszulce RB Lipska. W tym czasie młody skrzydłowy zdołał zgromadzić na swoim koncie aż siedem trafień, a także cztery asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia 19-latka na 45 milionów euro, ale jego wartość rynkowa jest dużo wyższa.