Yan Diomande: Chcę grać na Anfield, chcę grać dla Liverpoolu
Liverpool od pewnego czasu znajduje się słabszej formie. A na dodatek klub zmaga się z problemem związanym z Mohamedem Salahem. Egipcjanin kilka tygodni temu udzielił głośnego wywiadu, uderzając w całą strukturę i drużynę The Reds. Mistrzowie Anglii wkrótce prawdopodobnie rozstaną się ze swoją gwiazdą, więc rozpoczęli już poszukiwania jego następcy.
Na liście życzeń Liverpoolu znajduje się wielu skrzydłowych światowej klasy. W tym gronie znajduje się m.in. Yan Diomande z RB Lipska. Utalentowany Iworyjczyk ostatnio podczas transmisji na żywo na Instagramie poruszył temat obecnych mistrzów Anglii i ich zainteresowania. Zawodnik wyznał, że chce grać na Anfield, a transfer do tego zespołu byłby spełnieniem marzeń jego ojca.
– Chcę grać na Anfield, chcę grać dla Liverpoolu. Jestem wielkim fanem Liverpoolu. Marzeniem mojego ojca jest zobaczyć, jak gram dla Liverpoolu – powiedział Yan Diomande.
Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej w trwającym sezonie rozegrał 16 spotkań w koszulce RB Lipska. W tym czasie młody skrzydłowy zdołał zgromadzić na swoim koncie aż siedem trafień, a także cztery asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia 19-latka na 45 milionów euro, ale jego wartość rynkowa jest dużo wyższa.