Liverpool szykuje transfer pomocnika. Wielki talent na radarze giganta

18:23, 7. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Liverpool bacznie obserwuje węgierskiego pomocnika Alexa Totha z Ferencvarosu - podaje serwis "Football Insider". Za 20-latka trzeba zapłacić około 15 milionów funtów.




Alex Toth w orbicie zainteresowań Liverpoolu

Liverpool jest daleki od swojej najlepszej formy w bieżącym sezonie Premier League. Obrońcy tytułu zajmują 9. miejsce w tabeli i tracą już 10 punktów do liderującego Arsenalu. W drużynie The Reds występują obecnie dwaj Węgrzy – pomocnik Dominik Szoboszlai i obrońca Milos Kerkez. Teraz na radarze angielskiego giganta pojawił się kolejny ich rodak.

Według „Football Insider”, mistrzowie Anglii są bardzo zainteresowani podpisaniem kontraktu z Alexem Tothem z Ferencvarosu. 20-latek występuje w środku pola, a jego styl gry porównywany jest do Szoboszlaia, co może tłumaczyć zainteresowanie The Reds.

Okazuje się, że zawodnik może być dostępny za około 13-15 milionów funtów. Ferencvaros naciska na nową umowę z środkowym pomocnikiem, którego kontrakt obowiązuje do połowy 2027 roku. Jeśli negocjacje nie przyniosą efektu, węgierski klub może być zmuszony rozważyć jego odejście w najbliższym oknie transferowym.

Warto podkreślić, że Toth znajduje się także na radarze Newcastle United, gdzie mógłby zostać następcą Joe Willocka. W tym sezonie 9-krotny reprezentant Węgier zagrał 22 mecze, strzelił dwa gole i zanotował pięć asyst. Jego wszechstronność wiek czynią go atrakcyjnym celem transferowym dla klubów Premier League.

