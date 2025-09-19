Liverpool w zimowym okienku planuje przewietrzyć kadrę. Jak się okazuje, przyszłość Federico Chiesy na Anfield wisi na włosku. Klub rozważa rozstanie z włoskim skrzydłowym - donosi "TEAMtalk".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Federico Chiesa opuści Liverpool?

Liverpool perfekcyjnie rozpoczął nowy sezon. Mistrzowie Anglii wygrali wszystkie dotychczas rozgrywane mecze. W ostatnim spotkaniu The Reds po golu w doliczonym czasie gry pokonali Atletico Madryt (3:2). Podopieczni Arne Slota zasiadają na fotelu lidera Premier League i małymi krokami zbliżają się do obrony tytułu.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe napływają do nas z obozu Liverpoolu. Serwis „TEAMtalk” przekazuje, że mistrzowie Anglii w zimowym okienku mogą przewietrzyć skład. Jak się okazuje, Anfield Road może opuścić Federico Chiesa. The Reds poważnie rozważają rozstanie z mistrzem Europy z 2020 roku.

Liverpool niewątpliwie jest zawiedziony współpracą z Federico Chiesą. Klub miał świadomość, że Włoch ma częste problemy ze zdrowiem. Jednak nie spodziewał się, że będą to aż takie kłopoty. Wychowanek Fiorentiny ma olbrzymi problem ze znalezieniem rytmu meczowego. Jego dotychczasowa przygoda na Anfield Road ewidentnie jest kompletnie nieudana.

Federico Chiesa w obecnym sezonie czterokrotnie pojawił się na boisku w koszulce Liverpoolu. Włochowi nawet raz udało się wpisać na listę strzelców. A miało to miejsce w meczu przeciwko Bournemouth na inaugurację rozgrywek Premier League.