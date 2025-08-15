Liverpool szykuje się na sprzedaż zawodnika. Zainteresowanie ligowego rywala

21:27, 15. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  The Guardian / CaughtOffside

Liverpool lada moment może pozbyć się Bena Doaka. Jak się okazuje, Szkot może zostać w Premier League. Zawodnik The Reds znalazł się bowiem na celowniku Bournemouth - przekazuje "The Guardian".

Arne Slot
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Ben Doak o krok od przenosin do Bournemouth

Liverpool jest niezwykle aktywny podczas letniego okienka transferowego. The Reds, mimo zdobycia mistrzostwa Premier League, przeszli gruntowną przebudowę. Na Anfield Road trafiło wiele gwiazd. W piątkowy wieczór udało im się również pozyskać nowego defensora. Do zespołu prowadzonego przez Arne Slota trafił Giovanni Leoni. Koszt sprowadzenia Włochy z Parmy Calcio wyniósł około 35 milionów euro.

Z informacji przekazanych przez „The Guardian” dowiadujemy się, że lada moment szeregi Liverpoolu może opuścić jeden z zawodników. A chodzi konkretnie o Bena Doaka. Szkot wzbudza olbrzymie zainteresowanie na rynku. Obecnie jednak wyłonił się faworyt do transferu. Zawodnik The Reds jest blisko przenosin do Bournemouth.

Wspomniane źródło zaznacza, że koszt transferu Bena Doaka może wynieść aż 25 milionów euro. Jeśli przeprowadzka dojdzie do skutku, to Liverpool zarobi olbrzymią kwotę. Zawodnik nie odgrywał bowiem w drużynie znaczącej roli. Warto zaznaczyć, że The Reds zapłacili trzy lata temu za piłkarza ledwie ponad 700 tysięcy euro.

Ben Doak w minionym sezonie rozegrał 24 spotkania na wypożyczeniu w Middlesbrough. Zawodnik Liverpoolu może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem trzykrotnie wpisać na listę strzelców. Szkot może również pochwalić się siedmioma asystami.

