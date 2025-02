Liverpool skreślił piłkarza. FC Barcelona ma ruszyć po transfer za ponad 70 mln euro

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

FC Barcelona obserwuje gwiazdę Liverpoolu

FC Barcelona planuje latem wzmocnić linię ofensywną. Jednym z celów Dumy Katalonii jest pozyskanie napastnika, który w przyszłości mógłby stać się naturalnym następcą Roberta Lewandowskiego. W gronie kandydatów wymienia się wiele nazwisk, ale im bliżej okna transferowego, tym lista staje się bardziej klarowna.

Wiele wskazuje na to, że latem szeregi FC Barcelony może zasilić Darwin Nunez z Liverpoolu. Piłkarz nie przekonuje Arne Slota i według wielu źródeł latem zostanie wystawiony na sprzedaż. To dobra okazja dla Dumy Katalonii, która może przechwycić niechcianego zawodnika za nieco niższą cenę. Jednak i tak ma być to wydatek w wysokości około 70 mln euro, a przynajmniej tak twierdzi serwis TBR Football.

O zbliżającym się rozstaniu Nuneza z Liverpoolem mogą świadczyć ostatnie słowa Arne Slota. Urugwajczyk nie spełnia oczekiwań i być może jest to spowodowane chęcią odejścia.

– Po raz drugi z rzędu nie byłem zadowolony z jego wysiłku, przeciwko Wolves i przeciwko Villi. Nie mogę zaakceptować, jeśli zawodnik nie daje z siebie wszystkiego. To jasne. Mogę to zaakceptować raz, ale dwa razy to było trochę za dużo. Dlatego się tym przejąłem. Jeśli zmarnujesz szansę, musisz walczyć o drużynę. Nie mówię, że on tego w ogóle nie zrobił, ale to nie był zwykły Darwin, ten, którego kochają fani – mówił Slot o Urugwajczyku.