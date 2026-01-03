Liverpool rozstanie się z pomocnikiem. Włoskie kluby polują na zawodnika

Liverpool rozważy oferty za Federico Chiesę. Nicolo Schira ujawnił, że dwa włoskie kluby poprosiły o informacje na temat sytuacji 28-letniego skrzydłowego.

Federico Chiesa na radarze klubów z Serie A

Liverpool zakończył grudzień w bardzo dobrym stylu, odnosząc cztery zwycięstwa z rzędu we wszystkich rozgrywkach. W pierwszym meczu w 2026 roku podopieczni Arne Slota bezbramkowo zremisowali z Leeds United na Anfield w ramach 19. kolejki Premier League. Mohamed Salah udał się na Puchar Narodów Afryki, natomiast Alexander Isak przeszedł operację złamanej nogi i czeka go kilkumiesięczna rehabilitacja.

Z kolei Federico Chiesa wciąż pozostaje rezerwowym. Włoski skrzydłowy w bieżącym sezonie rozegrał 19 spotkań, w których strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty. Ostatni raz wpisał się jednak na listę strzelców we wrześniu. Nowe informacje w sprawie przyszłości 28-letniego zawodnika przekazał Nicolo Schira.

Według włoskiego dziennikarza, dwa kluby z Serie A oficjalnie poprosiły Liverpool o informacje na temat sytuacji Chiesy, który wciąż nie podjął ostatecznej decyzji dotyczącej dalszej kariery. Jeśli skrzydłowy zdecyduje się na powrót do Włoch, zainteresowanie będzie konkretne.

Jak informuje Schira, Chiesa znajduje się na liście życzeń SSC Napoli oraz Romy. Włoskie kluby ważnie monitorują rozwój wydarzeń. Na ten moment nie zapadły jeszcze żadne wiążące decyzje, a przyszłość zawodnika pozostaje otwarta. Włoski pomocnik dołączył do Liverpoolu latem 2024 roku z Juventusu Turyn za 12 milionów euro. Jego kontrakt z klubem z Anfield obowiązuje do czerwca 2028 roku.