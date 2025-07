Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Alexander Isak wciąż może wzmocnić Liverpool

Liverpool niezwykle aktywnie pracuje podczas letniego okienka transferowego. Mistrzowie Anglii dotychczas dokonali wiele interesujących wzmocnień. Do zespołu trafili m.in. Florian Wirtz oraz Hugo Ekitike. Jak się okazuje, to może nie być koniec przyjść nowych zawodników do zespołu The Reds. Władze klubu pracują nad kolejnymi ruchami.

Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że Liverpool planuje kolejny hit transferowy. Do zespołu The Reds wciąż może trafić Alexander Isak. The Reds wkrótce złożą oficjalną ofertę za gwiazdę Newcastle United. Szwed faktycznie może trafić na Anfield Road. Osiągnął już z zainteresowanym klubem wstępne porozumienie.

Media już od kilku tygodni łączą Alexandra Isaka z Liverpoolem. Wydawało się, że temat Szweda w drużynie mistrzów Anglii kompletnie upadł. Jednak The Reds wciąż liczą się w grze. Obecnie trwają rozmowy między stronami. Czas pokaże, czy napastnik ostatecznie wyląduje w ekipie prowadzonej przez Arne Slota.

Alexander Isak ma za sobą świetny sezon. Reprezentant Szwecji rozegrał w nim 42 spotkania w barwach Newcastle United. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie aż 27 trafień, a także sześć asyst.