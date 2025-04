Liverpool chce gwiazdę Barcelony. Na stole nawet 100 mln euro

Liverpool szykuje się do ofensywy transferowej. Jak donosi Fichajes.net, angielski klub zamierza zaoferować aż 100 milionów euro za Ronalda Araujo z Barcelony.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Ronald Araujo na celowniku Liverpoolu

Liverpool FC planuje wzmocnić swoją linię obrony podczas letniego okienka transferowego. Ronald Araujo, występujący na co dzień w Barcelonie, znalazł się na szczycie listy życzeń Arne Slota. Sytuacja urugwajskiego obrońcy w katalońskim klubie nieco się skomplikowała. W obecnym sezonie jego miejsce w wyjściowym składzie zajęli Pau Cubarsi oraz Inigo Martínez. Duet stoperów spisuje się bardzo dobrze, co sprawiło, że Araujo coraz częściej siada na ławce rezerwowych, nawet w kluczowych spotkaniach.

W obliczu niepewnej przyszłości Virgila van Dijka oraz Ibrahima Konate na Anfield Road, Slot chce sprowadzić zawodnika klasy światowej, który mógłby zostać liderem linii defensywnej. Według doniesień, The Reds przygotowują ofertę w wysokości 100 milionów euro, by przekonać Barcelonę do sprzedaży. Klub ze stolicy Katalonii może rozważyć transfer ze względu na trwające problemy finansowe.

Przeprowadzka Araujo do Premier League byłby jednym z największych hitów zbliżającego się okna transferowego. Przypomnijmy, że Araujo dołączył do katalońskiej drużyny w 2018 roku z urugwajskiego Boston River. W bieżącym sezonie rozegrał 16 meczów, w których strzelił dwa gole i dołożył dwie asysty. Dodajmy, że na początku tego roku klub przedłużył umowę z graczem do 30 czerwca 2031 roku.