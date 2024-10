fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Mohamed Salah ma wybierać między PSG a grą w Arabii Saudyjskiej

Mohamed Salaha wygląda na to, że po zakończeniu sezonu zakończy współpracę z Liverpoolem. Przyszłość zawodnika jest na dzisiaj bardzo niepewna. Tymczasem serwis Fichajes.net przekazał, że trener Luis Enrique wyłonił głównych kandydatów do wzmocnienia ofensywy. Jeden z nich występuje na co dzień w Premier League.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Źródło przekonuje, że na liście życzeń hiszpańskiego trenera znajduje się przede wszystkim Mohamed Salah. Luis Enrique podobno przekazał już odpowiednie sugestie sternikom klubu. Egipcjanin to zawodnik, który trafił do Liverpoolu w 2017 roku, przyczyniając się do wielu sukcesów The Reds w kolejnych latach. Wygrał przede wszystkim Ligę Mistrzów i mistrzostwo Premier League.

Salah jak na razie wystąpił w 359 spotkaniach, zdobywając w nich 217 bramek. Ponadto na koncie piłkarza znalazły się 94 asysty. Taki bilans sprawia, że reprezentant Egiptu jest bez wątpienia jedną z największych legend w historii klubu.

Salah w PSG to nie jest jednak przesądzona sprawa. W ostatnich miesiącach nie brakowało w mediach doniesień o tym, że zawodnik może trafić do jednej z ekipą z ligi saudyjskiej. W każdym razie dla samego zawodnika gra w szeregach giganta Ligue 1 byłaby na pewno interesującym wyzwaniem.

W tym sezonie 32-letni piłkarz wystąpił jak na razie w 10 spotkaniach Liverpoolu. Strzelił w nich sześć goli i zaliczył pięć asyst.

Czytaj więcej: Haaland jednak nie dla gigantów? Man City ma plan