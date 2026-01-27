Liverpool podjął decyzję w sprawie przyszłości Van Dijka

Liverpool nie będzie zainteresowany sprzedażą Virgila van Dijka w najbliższych miesiącach. Klub podjął decyzję w tej sprawie - poinformował Football Insider.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Van Dijk nie jest na sprzedaż

Zgodnie z doniesieniami z Anglii Liverpool nie zamierza sprzedawać Virgila van Dijka latem, mimo że wokół defensywy zespołu dzieje się ostatnio sporo. Umowa 34-letniego stopera obowiązuje do lata 2027 roku, a w klubie wciąż jest on postrzegany jako kluczowa postać zarówno na boisku, jak i w szatni.

Władze Liverpoolu uważają, że ewentualne pozbycie się Van Dijka byłoby sprzeczne z planem przebudowy środka obrony. Klub chce wzmocnić tę formację w dłuższej perspektywie, a sprzedaż lidera defensywy w momencie, gdy pojawiają się problemy kadrowe, zostałaby odebrana jako ruch wstecz.

Sytuację komplikuje możliwe odejście Ibrahimy Konate, którego kontrakt wygasa po sezonie i na razie nie widać przełomu w rozmowach o przedłużeniu. Francuz opuścił ostatni mecz z Bournemouth, a urazy i absencje sprawiły, że Arne Slot ma bardzo ograniczone pole manewru w obronie. W pewnym momencie spotkania na środku defensywy musiał wystąpić nawet Wataru Endo.

Van Dijk był krytykowany po porażce z Bournemouth, ale jego pozycja pozostaje mocna. Holender nie opuścił ani jednej minuty w trwającym sezonie Premier League i nadal jest punktem odniesienia dla całej linii obrony.