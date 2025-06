Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool rozmawiał z Fofaną. Transfer wart 50 mln euro

Liverpool jest bardzo aktywny na rynku transferowym. Według najnowszych doniesień klub z Anfield skontaktował się z przedstawicielami 20-letniego Malicka Fofany, aby jeszcze bardziej wzmocnić ofensywę drużyny Arne Slota. The Reds sprowadzili już Jeremiego Frimponga z Bayeru Leverkusen, a także są blisko finalizacji dwóch innych dużych transferów: Floriana Wirtza za rekordowe 116 milionów funtów oraz Milosa Kerkeza z Bournemouth.

Malick Fofana to piłkarz Lyonu, do którego dołączył z belgijskiego Gent w styczniu 2024 roku. Piłkarz zaimponował w swoim debiutanckim sezonie we Francji, strzelając 11 goli i notując 6 asyst w 41 występach. Szczególnie błyszczał w Lidze Europy, zdobywając 6 bramek w 10 meczach. Jego dorobek w rozgrywkach międzynarodowych mógł być jeszcze lepszy, ale Lyon odpadł w ćwierćfinale z Manchesterem United.

Lyon po sprzedaży Rayana Cherkiego do Manchesteru City za 34 miliony funtów nie spieszy się z oddaniem Fofany i żąda za niego ponad 50 milionów euro. Zainteresowanie młodym skrzydłowym wyrażają również Chelsea i Manchester United, ale sam Fofana wcześniej wskazywał Liverpool jako swój preferowany kierunek.

Liverpool planuje dalsze wzmocnienie linii ataku, a transfer Fofany może być kolejnym krokiem po pozyskaniu Wirtza. Klub rozważa również sprowadzenie nowego napastnika – w tym przypadku jednym z faworytów jest Hugo Ekitike.