Liverpool obserwuje Holendra. To może być następca Van Dijka

Liverpool jest zainteresowany Aaronem Bouwmanem z Ajaksu Amsterdam - podaje "TEAMtalk". 18-letni Holender znajduje się także na radarze Manchesteru United.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Aaron Bouwman przyciąga uwagę gigantów

Liverpool broni mistrzowskiego tytułu w Premier League. W sezonie 2025/26 ma komplet zwycięstw i jest na czele ligowej tabeli. Drużyna Arne Slota może pochwalić się m.in. cennymi triumfami nad Newcastle United (3:2) na St. James’ Park oraz Arsenalem (1:0) na Anfield Road.

Kluczową rolę w defensywie odgrywa Virgil van Dijk, który pełni funkcję kapitana The Reds. Holender występuje w angielskim gigancie od 2018 roku i posiada ważny kontrakt do czerwca 2027 roku. Okazuje że władze Liverpoolu uważnie obserwują sytuację Aarona Bouwmana z Ajaksu Amsterdam. To 18-letni środkowy obrońca, który przyciąga uwagę także Manchesteru United.

Według informacji TEAMtalk, zawodnik urodzony w Haarlem jest wskazywany jako potencjalny następca van Dijka w defensywie Liverpoolu. Dla Bouwmana możliwość trenowania i podpatrywania jednego z najlepszych obrońców świata mogłaby być nieocenioną lekcją futbolu. Historia Ajaksu pokazuje, że klub ten regularnie wychowuje piłkarzy światowej klasy. Wiele wskazuje na to, że 18-latek może być kolejnym takim przypadkiem.

W tym sezonie Bouwman zadebiutował w pierwszym zespole Ajaksu na poziomie Eredivisie. Warto podkreślić że jego kontrakt obowiązuje na Johan Cruijff Arenie do czerwca 2027 roku. W Liverpoolu obecnie występuje także dwóch innych Holendrów – Jeremie Frimpong i Ryan Gravenberch.