Liverpool pogodzony z odejściem Salaha. Rusza po gwiazdę Realu Madryt

Liverpool chce Rodrygo w zamian za odejście Salaha

Liverpool w zbliżającym się letnim okienku transferowym szukać będzie musiał kilku nowych graczy. Nie jest bowiem tajemnicą, że z klubem najprawdopodobniej pożegna się kilku ważnych piłkarzy, którzy stanowią o sile zespołu Arne Slota w obecnej kampanii. Mowa głównie o graczach ofensywnych, ale nie tylko.

Kibiców oczywiście najmocniej interesuje sprawa Mohameda Salaha. Według informacji przekazanych przez serwis “El Nacional”, Liverpool jest już pogodzony z odejściem Salaha wraz z końcem sezonu. Z tego też powodu klub zrobi wszystko, aby pozyskać godnego następcę gwiazdy z Egiptu. Zastąpić gwiazdora ma Rodrygo z Realu Madryt. Skrzydłowy Królewskich jest głównym celem The Reds, którzy ruszą po niego w letnim okienku transferowym.

Mohamed Salah jest w tym sezonie oczywiście w wybitnej formie. Do tej pory 32-latek zdobył 32 gole oraz zanotował 22 asysty w 43 meczach. W równie imponującej dyspozycji jest jednak Rodrygo. Brazylijczyk dla Realu Madryt, gdzie konkurencja w linii ataku jest ogromna rozegrał 41 meczy i 13 razy trafił do siatki oraz ośmiokrotnie notował ostatnie podanie. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 100 milionów euro, zaś Salaha tylko na 55 milionów.

