Barcelona przygotowuje ofertę na 110 milionów. To będzie hit transferowy

Barcelona jest zdeterminowana do pozyskania nowego napastnika latem. Według informacji "El Nacional", klub przygotowuje już 110 milionów euro na transfer Alexandra Isaka.

AFLO/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Barcelona przygotowuje 110 milionów za Isaka

Barcelona w letnim okienku transferowym z pewnością szukać będzie konkretnych wzmocnień na kilka pozycji. Przede wszystkim mówi się o linii ataku i nowym napastniku, ale nie jest wykluczone, że także inne formacje zostaną uzupełnione o nowe nazwiska. Szczególnie, że obecny sezon wzmocnił apetyty kibiców, którzy liczą, że kolejna kampania będzie owocowała już w bardzo ważne trofea.

Niemniej to sprowadzenie nowego napastnika do klubu pozostaje absolutnym priorytetem Dumy Katalonii. Na liście życzeń jest kilku gwiazdorów z różnych lig. Według informacji przekazanych przez serwis “El Nacional”, Barcelona przygotowuje już ofertę w wysokości 110 milionów za Alexandra Isaka z Newcastle. Zespół ze stolicy Katalonii w ostatnim czasie bardzo uważnie śledził poczynania Szweda i jest skłonny zaoferować ogromną sumę za jego transfer do ekipy Hansiego Flicka.

WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Alexander Isak w tym sezonie rozegrał dla zespołu Newcastle United 33 mecze, w których zdobył 23 gole oraz zanotował pięć asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia napastnika ze Skandynawii na 100 milionów euro. Obecna umowa 25-latka wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku. Ostatnio jednak mówiło się także o tym, że może on rozpocząć negocjacje ze Srokami ws. przedłużenia kontraktu, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

