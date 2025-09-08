Liverpool walczy o rozchwytywanego obrońcę. Ma konkretny plan

Liverpool walczył latem o Marca Guehiego, ale Crystal Palace nie zdecydowało się na sprzedaż gwiazdy. The Reds dalej mają go na celowniku i ruszą po niego w przyszłym roku.

fot. PA Images Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool nie chce płacić za Guehiego. Poczeka do lata

Marc Guehi podczas tego okienka chciał opuścić szeregi Crystal Palace i przenieść się na Anfield. Liverpool długo pracował nad tym transferem, deklarując poważne zainteresowanie. Crystal Palace było otwarte na sprzedaż gwiazdora jedynie w przypadku sprowadzenia jakościowego następcy. Ten ruch się nie powiódł, więc temat transferu Guehiego tymczasowo upadł.

25-latek ma ważną umowę z Crystal Palace tylko do połowy 2026 roku i nic nie wskazuje na to, aby miał ją przedłużać. Jego odejście zdaje się więc przesądzone. Sytuacja kontraktowa Guehiego wzbudza gigantyczne zainteresowanie, a do walki włączają się takie ekipy, jak Barcelona, Real Madryt czy Manchester City. Liverpool wciąż jest uważany za faworyta – to właśnie tam chce występować reprezentant Anglii.

„The Times” informuje, że The Reds wciąż planują transfer Guehiego, ale nie zamierzają płacić za jego wykup. Do tej współpracy dojdzie jedynie w przypadku wygaśnięcia umowy defensora z Crystal Palace. Nie ma więc mowy o sprowadzeniu go podczas zimowego okienka.

Liverpool podejmuje tym samym spore ryzyko. Guehi ma w czym wybierać, a któryś z klubów może się zgłosić po niego w styczniu. Wówczas Crystal Palace będzie skłonne go pożegnać, tak aby na tym rozstaniu cokolwiek zarobić.