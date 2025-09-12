Liverpool w 2024 roku zaoferował Manchesterowi City szaloną wymianę, ale Pep Guardiola ją zablokował. Nie chciał wzmacniać ligowego rywala. O szczegółach pisze "The Telegraph".

fot. PA Images Na zdjęciu: Pep Guardiola

Diaz za Alvareza. Liverpool złożył ofertę, Manchester City odmówił

Julian Alvarez w 2024 roku został wytransferowany do Atletico Madryt, które zapłaciło za niego 75 milionów euro. Manchester City został zmuszony do sprzedaży, gdyż Argentyńczyk oczekiwał regularnej gry i statusu gwiazdy zespołu, lecz przegrywał rywalizację z Erlingiem Haalandem. Co ciekawe, mógł do dzisiaj występować w Premier League, ale w innym klubie. Przed transferem do Atletico, do władz Manchesteru City zgłosił się Liverpool, który zaoferował hitową wymianę.

W jej ramach Alvarez miałby trafić na Anfield, a w drugą stronę powędrowałby Luis Diaz. Kolumbijski skrzydłowy poprosił o transfer do Manchesteru City, gdyż dowiedział się o zainteresowaniu. Choć był mile widziany na Etihad Stadium, Obywatele nieprzychylnie podchodzili do możliwości wzmocnienia ligowego rywala. Pep Guardiola szybko zdecydował, że ten ruch nie może dojść do skutku, właśnie ze względu na ewentualne przenosiny Alvareza do Liverpoolu.

Ostatecznie Alvarez wylądował w Madrycie, a Diaz rozegrał jeszcze jeden sezon w barwach Liverpoolu. Tego lata dołączył natomiast do Bayernu Monachium, a The Reds wzmocnili ofensywę takimi nazwiskami, jak Florian Wirtz, Alexander Isak czy Hugo Ekitike.

Alvarez w Atletico potwierdził, że jako gwiazda zespołu radzi sobie świetnie. Debiutancki sezon zakończył z dorobkiem 29 bramek i 8 asyst w 57 meczach. Jego usługami szybko zainteresowała się Barcelona, która widzi w nim kandydata na następcę Roberta Lewandowskiego.