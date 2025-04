Liverpool ma nowy cel. To pomocnik Interu Mediolan

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool chce transferu gwiazdy Interu Mediolan

Liverpool jest na bardzo dobrej drodze do zdobycia mistrzostwa Anglii w tym sezonie. Właściwie trzeba powiedzieć, że piłkarze Arne Slota mają już triumf na wyciągnięcie ręki i tylko jakaś katastrofa może ich zdetronizować z fotela lidera Premier League. To powoduje, że władze klubu mogą powoli myśleć o letnich transferach i pozyskaniu nowych graczy do drużyny.

Wiadomo, że priorytetem dla Liverpoolu jest nowy napastnik, o czym pisaliśmy więcej TUTAJ. To jednak nie koniec celów The Reds. Według informacji przekazanych przez serwis “Fichajes”, Liverpool przygotowuje się do walki o transfer Nicolo Barelli z zespołu Interu Mediolan. Pomocnik reprezentacji Włoch mógłby odgrywać w zespole Slota kluczową rolę w drugiej linii.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Nicolo Barella w tym sezonie rozegrał dla Interu Mediolan 42 mecze, w których zdobył dwa gole oraz zanotował osiem asyst. W sumie dla ekipy Simone Inzaghiego ma na koncie prawie 280 występów oraz 25 trafień do bramki rywala. Serwis “Transfermarkt” wycenia 28-latka na 80 milionów euro, a jego aktualna umowa z klubem z Mediolanu wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku. Barella wystąpił do tej pory także 61 razy w reprezentacji Włoch.

Zobacz także: Liverpool oferuje 150 milionów euro. Nowy napastnik coraz bliżej