Liverpool już wie, co zrobi Salah. „Coraz bardziej prawdopodobne”

Mohamed Salah wszystko na to wskazuje opuści Liverpool po sezonie. Coraz bardziej prawdopodobne jest, że przeniesie się do Saudi Pro League lub MLS - informuje serwis BBC Sport.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah zostawi Liverpool i wybierze MLS lub Saudi Pro League

Liverpool przez większą część poprzedniego sezonu robił wszystko, żeby zatrzymać najważniejszych piłkarzy w klubie. Przypomnijmy, że kontrakty wygasały takim piłkarzom jak Virgil van Dijk, Mohamed Salah oraz Trent Alexander-Arnold. Ostatecznie udało się zatrzymać dwóch pierwszych graczy. Anglik zdecydował się odejść przed Klubowymi Mistrzostwami Świata do Realu Madryt.

Kibiców ucieszyła przede wszystkim wiadomość, że na Anfield Road został Mohamed Salah. Egipcjanin był bezsprzecznie najlepszym piłkarzem The Reds w ubiegłych rozgrywkach. Nie bez powodu fani oraz eksperci dziwili się, dlaczego Arne Slot odsunął go od składu pod koniec ubiegłego roku. Od tego czasu przyszłość Salaha stanęła pod dużym znakiem zapytania.

BBC Sport przekazało, że coraz bardziej prawdopodobne jest, że Salah opuści Liverpool po zakończeniu sezonu. Relacje z klubem zostały nadszarpnięte, a dodatkowo wyniki mistrzów Anglii nie powalają na kolana. Awans do Ligi Mistrzów wcale nie jest pewną sprawą. W związku z tym, mimo ważnego kontraktu, może zapaść decyzja o sprzedaży reprezentanta Egiptu. Wśród potencjalnych kierunków wymienia się dwa miejsca: Saudi Pro League w Arabii Saudyjskiej oraz MLS w Stanach Zjednoczonych.

W tym sezonie Salah rozegrał łącznie 29 meczów, w których zdobył 7 goli i zaliczył 8 asyst.