Liverpool i Man Utd powalczą o gwiazdę Juventusu wycenianą na 60 mln euro

Juventus może mieć problem z zatrzymaniem Gleisona Bremera. Według informacji „TeamTalk” zainteresowanie brazylijskim obrońcą ponownie wyrażają Liverpool i Manchester United, które od dłuższego czasu obserwują zawodnika.

Bremer w kręgu zainteresowań gigantów Premier League

Gleison Bremer odgrywa kluczową rolę w układance Juventusu. Brazylijczyk trafił do Turynu w 2022 roku z Torino i od tego czasu rozegrał 95 spotkań w barwach Bianconerich. Jego solidne występy sprawiły, że szybko stał się jednym z fundamentów defensywy zespołu.

Początki Bremera w Juve były bardzo udane. W dwóch pierwszych sezonach zaliczył aż 83 mecze i zdobył osiem bramek. Wyróżniał się siłą fizyczną, grą w powietrzu oraz pewnością w pojedynkach jeden na jednego.

Ostatni rok nie był jednak dla niego łatwy. Kontuzja wykluczyła go z gry na długie miesiące i w rozgrywkach 2024/25 wystąpił tylko osiem razy. Teraz, po powrocie do zdrowia, znów stanowi ważny element obrony Starej Damy i jego nazwisko wraca na usta menedżerów z Anglii.

Według „TeamTalk” Liverpool i Manchester United bacznie przyglądają się sytuacji piłkarza. Oba kluby potrzebują wzmocnień w defensywie i Brazylijczyk, mający doświadczenie w Serie A i Europie, idealnie wpisuje się w ich profil transferowy. Brazylijczyk jest wyceniany na ponad 60 milionów euro.

Dla Juventusu ewentualne zainteresowanie ze strony gigantów Premier League może oznaczać trudne negocjacje. Bremer ma wciąż sporo do zaoferowania, a Bianconeri nie chcą tracić jednego ze swoich liderów w defensywie.

