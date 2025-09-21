Liverpool i Man Utd powalczą o gwiazdę Juventusu wycenianą na 60 mln euro

11:06, 21. września 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Juventus może mieć problem z zatrzymaniem Gleisona Bremera. Według informacji „TeamTalk” zainteresowanie brazylijskim obrońcą ponownie wyrażają Liverpool i Manchester United, które od dłuższego czasu obserwują zawodnika.

Arne Slot
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Bremer w kręgu zainteresowań gigantów Premier League

Gleison Bremer odgrywa kluczową rolę w układance Juventusu. Brazylijczyk trafił do Turynu w 2022 roku z Torino i od tego czasu rozegrał 95 spotkań w barwach Bianconerich. Jego solidne występy sprawiły, że szybko stał się jednym z fundamentów defensywy zespołu.

Początki Bremera w Juve były bardzo udane. W dwóch pierwszych sezonach zaliczył aż 83 mecze i zdobył osiem bramek. Wyróżniał się siłą fizyczną, grą w powietrzu oraz pewnością w pojedynkach jeden na jednego.

POLECAMY TAKŻE

Federico Valverde
Fede Valverde częścią wymiany? Jest celem angielskiej potęgi
Igor Tudor
Tudor atakuje VAR i władze Serie A. Mocne słowa po remisie Juventusu
Ruben Amorim
Man United szykuje ofertę za gwiazdę Realu Madryt. Hitowy transfer możliwy latem

Ostatni rok nie był jednak dla niego łatwy. Kontuzja wykluczyła go z gry na długie miesiące i w rozgrywkach 2024/25 wystąpił tylko osiem razy. Teraz, po powrocie do zdrowia, znów stanowi ważny element obrony Starej Damy i jego nazwisko wraca na usta menedżerów z Anglii.

Według „TeamTalk” Liverpool i Manchester United bacznie przyglądają się sytuacji piłkarza. Oba kluby potrzebują wzmocnień w defensywie i Brazylijczyk, mający doświadczenie w Serie A i Europie, idealnie wpisuje się w ich profil transferowy. Brazylijczyk jest wyceniany na ponad 60 milionów euro.

Dla Juventusu ewentualne zainteresowanie ze strony gigantów Premier League może oznaczać trudne negocjacje. Bremer ma wciąż sporo do zaoferowania, a Bianconeri nie chcą tracić jednego ze swoich liderów w defensywie.

Zobacz również: Lewandowski odpocznie z Getafe? Flick szykuje zmiany w składzie Barcelony