Marc Guehi rozgrywa dobry sezon i jest kandydatem do zasilenia szeregów defensywy któregoś z czołowych angielskich klubów. Do zainteresowanych wcześniej Arsenalu i Tottenhamu dołączył Liverpool - informuje "Daily Mail".

fot. PressFocus Na zdjęciu: Marc Guehi (z prawej)

Marc Guehi wymieniany jest w kontekście hitowego transferu do klubu z czołówki Premier League

Defensor Crystal Palace znajduje się na radarach Arsenalu i Tottenhamu

Do zainteresowanych reprezentantem Anglii dołączył także Liverpool

Anglik wybierze spośród najlepszych

Marc Guehi notuje świetny sezon i jest jednym z liderów Crystal Palace. Wymienia się go także w gronie czołowych stoperów całej Premier League. 22-latek imponuje dynamiką oraz bardzo dobrym wyprowadzeniem piłki, co jest ważne dla klubów grających na najwyższym poziomie.

Latem trzykrotny reprezentant Anglii może zostać bohaterem hitowej przeprowadzki. Już wcześniej media informowały o poważnym zainteresowaniu ze strony dwóch londyńskich ekip – Arsenalu oraz Tottenhamu. Obie drużyny planują wzmocnienia defensywy, a Guehi jest jednym z głównych kandydatów do transferu.

Teraz do grona potencjalnych pracodawców Guehiego dołączył Liverpool. W ostatnim czasie szeregi The Reds opuściło kilku zawodników i wiele wskazuje na to, że nie będą to jedyne pożegnania. Po przeciętnym sezonie priorytetem jest odświeżenie i odmłodzenie kadry, a 22-letni stoper Orłów byłby miło przywitany na Anfield.

Portal “Transfermarkt” wycenia Anglika na 35 milionów euro. Wychowanek Chelsea rozegrał 39 spotkań we wszystkich rozgrywkach i raz trafił do siatki.

