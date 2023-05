fot. Pressfocus Na zdjęciu: Alexis Mac Allister

Liverpool pragnie latem poważnie wzmocnić środek pola

Alexis Mac Allister jest traktowany jako jeden z głównych celów transferowych

Argentyńczykowi coraz bliżej do przeprowadzki na Anfield

Mistrz świata zamelduje się w Liverpoolu?

Świetna postawa Alexisa Mac Allistera na mistrzostwach świata w Katarze sprawiła, że wokół niego ustawiły się najlepsze kluby w Europie. Argentyńczyk zapragnął jednak dokończyć sezon w Brighton, a dopiero latem zdecydować, gdzie będzie stawiał kolejne kroki w piłkarskiej karierze.

Pomocnik utrzymał wysoką dyspozycję w drugiej części kampanii i wspólnie ze swoimi kolegami może poprowadzić Mewy do europejskich pucharów. Nie zmieni to natomiast jego decyzji o zmianie klubu. Mac Allister jest nastawiony na dołączenie do ekipy z najwyższej półki. Marzy o grze w Lidze Mistrzów, choć jest to dla niego kwestia, na którą póki co może przymknąć oko.

Faworytem do zakontraktowania 24-latka jest Liverpool. Już dwa tygodnie temu informowano o kontakcie, a także szczegółach ewentualnego transferu, który może przekroczyć kwotę nawet 80 milionów funtów. Teraz ESPN potwierdza, że do finalizacji transakcji pozostało już niewiele.

🚨 Alexis Mac Allister is edging closer to becoming a Liverpool player.



(Source: ESPN) pic.twitter.com/oyx4tYobJ6 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 18, 2023

W środę The Reds oficjalnie pożegnali się z Nabym Keitą, Alexem Oxladem-Chamberlainem i Jamesem Milnerem. Głównym celem na letnie okienko transferowe będzie więc poważne przemodelowanie środka pola.

Zobacz również: Brazylijczyk na wylocie z Old Trafford. Man Utd rozpatrzy oferty