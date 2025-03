Liverpool chce zatrzymać młodą gwiazdę. W klubie wierzą w jego potencjał

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Arne Slot nie zamierza sprzedawać Harveya Elliota

Liverpool FC szykuje się na poważne zmiany w kadrze w letnim okienku transferowym. Zespół Arne Slota jest na dobrej drodze do zdobycia mistrzostwa Anglii, ale może stracić Virgila van Dijka, Trenta Alexandra-Arnolda i Mohameda Salaha, których kontrakty wygasają wraz z końcem czerwca tego roku.

W ostatnim czasie pojawił się temat ewentualnego odejścia Harveya Elliota z Anfield Road. Pomocnik pod wodzą Jurgena Kloppa był ważnym graczem, ale u Slota wciąż nie potrafi przebić się do pierwszego składu. Początek sezonu utrudniły mu urazy, a do tej pory zebrał jedynie 583 minuty we wszystkich rozgrywkach.

Mimo frustracji zawodnika Liverpool pozostaje stanowczy. Zimą nie było mowy o rozstaniu z 21-latkiem i latem klub również nie zamierza zmieniać zdania. The Reds chcą rozpocząć rozmowy o nowym kontrakcie. Obecna umowa Elliota obowiązuje do połowy 2027 roku. W klubie widzą w nim zawodnika na lata i liczą, że uda się go przekonać do pozostania. Slot będzie musiał jednak jasno nakreślić rolę młodego pomocnika w swoim projekcie, jeśli chce, by kontynuował karierę w The Reds. Warto przypomnieć, że Elliott trafił do Liverpoolu w 2019 roku z Fulham za niespełna dwa miliony euro.