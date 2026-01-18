Liverpool oraz Chelsea planują w tym roku ruszyć po Jacobo Ramona z Como - potwierdza serwis "TEAMtalk". Hiszpański obrońca rozgrywa solidny sezon we Włoszech.

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Jacobo Ramon na celowniku angielskich gigantów

Liverpool od początku tego roku zanotował cztery remisy z rzędu w Premier League i obecnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Czołówka ligi wyraźnie wyhamowała, a Arsenal wydaje się zmierzać po długo oczekiwane mistrzostwo Anglii. W Chelsea natomiast doszło do zmiany na ławce trenerskiej. Londyński klub zdecydował się zatrudnić Liama Roseniora w miejsce Enzo Mareski.

Oba angielskie kluby szczególną uwagę zwróciły na Jacobo Ramona, który znakomitą formę prezentuje w barwach włoskiego Como. 21-letni Hiszpan w trwającym sezonie Serie A rozegrał 17 meczów i zdobył dwie bramki. Wyróżnia się nie tylko skutecznością pod bramką rywali, ale też solidną grą w obronie.

Środkowy defensor jest również monitorowany przez Real Madryt, w którym się wychował. W poprzednim roku opuścił stolicę Hiszpanii, przenosząc się do Como za 2,5 mln euro. W jego kontrakcie zawarto klauzulę odkupu, która daje Królewskim wyraźną przewagę nad innymi zainteresowanymi klubami.

Hiszpan dzięki warunkom fizycznym, dobrej grze w powietrzu oraz solidnym umiejętnościom technicznym uchodzi za zawodnika, który mógłby bez problemu odnaleźć się w realiach Premier League. Dla samego Ramona zainteresowanie ze strony gigantów jest jasnym sygnałem, że jego rozwój przebiega we właściwym kierunku. Obecny kontrakt Ramona z Como obowiązuje do czerwca 2030 roku. Serwis Transfermarkt.de wycenia hiszpańskiego obrońcę na 18 mln euro.