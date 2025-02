Liverpool chce wielki talent. Pomocnik rozchwytywany przez angielskie kluby

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool walczy z Arsenalem o Sverre Nypana

Liverpool FC stara się przejąć inicjatywę w wyścigu o Sverre Nypana. To 18-letni pomocnik od ponad trzech lat reprezentuje barwy Rosenborga. Zawodnik znajduje się na liście życzeń kilku klubów z Premier League, w tym Manchesteru City czy też Arsenalu. Choć Kanonierzy wykazywali największe zainteresowanie młodą gwiazdą, to The Reds chcą przekonać go, aby zignorował transfer do Londynu i wybrał Anfield Road.

Nypan zrobił ogromne wrażenie w Rosenborgu i już teraz jest porównywany do Martina Odegaarda, czyli gwiazdy Arsenalu i reprezentacji Norwegii. W 60 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 13 goli i zanotował 11 asyst. Udowodnił, że ma wielki potencjał. Co więcej, jego debiut w seniorskiej drużynie Rosenborga miał miejsce w 2022 roku, kiedy miał zaledwie 15 lat i 10 miesięcy.

The Reds nie zamierzają odpuszczać i już w letnim oknie transferowym planują złożyć oficjalną ofertę za Nypana, którego wartość jest szacowana na 12 mln euro. Jego wszechstronność i umiejętności techniczne sprawiają, że pasowałby do systemu Arne Slota. Holenderski menedżer ceni kreatywnych i zdolnych do szybkiego rozwoju młodych zawodników. Pomocnik reprezentacji Norwegii do lat 21 początkowo miał dołączyć do Arsenalu w styczniu, ale ostatecznie zdecydował się pozostać w Rosenborgu do lata 2025 roku.