Liverpool chce pomocnika PSG. W grze nawet 130 mln euro

Liverpool uważnie monitoruje Vitinhę z Paris Saint-Germain - potwierdza serwis "CaughtOffside". Portugalczyk wyrasta na jednego z najbardziej pożądanych pomocników na rynku transferowym.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Vitinha na celowniku Liverpoolu

Liverpool ma sporo problemów do rozwiązania już w pierwszej części sezonu. Drużyna prowadzona przez Arne Slota przegrała ostatni hit 11. kolejki Premier League z Manchesterem City (0:3) na Etihad Stadium i była to już piąta porażka w sześciu ostatnich ligowych potyczkach. W obliczu słabszej formy i potrzeb w środku pola, klub już myśli o zimowym oknie transferowym.

Jak informuje „CaughtOffside”, The Reds od dłuższego czasu uważnie monitorują Vitinhę, który reprezentuje barwy Paris Saint-Germain. Holenderski menedżer od początku pracy na Anfield kładzie ogromny nacisk na kontrolę tempa gry i płynność w rozegraniu.

25-letni Portugalczyk jest uznawany za jednego z najbardziej kompletnych pomocników Ligue 1. Od momentu transferu z FC Porto w 2022 roku, Vitinha rozegrał dla paryżan 169 meczów, zdobył 21 bramek i dołożył 22 asysty. Eksperci podkreślają, że jest to typ zawodnika, którego Liverpool brakowało od odejścia Thiago Alcantary.

Transfer reprezentanta Portugalii nie będzie łatwy. Vitinha ma kontrakt ważny aż do czerwca 2029 roku, a PSG uważa go za zawodnika nietykalnego. Klub z Parc des Princes nie zamierza negocjować, chyba że pojawi się oferta rzędu 130 milionów euro.

Vitinha ma już doświadczenie z angielskich boisk. W sezonie 2020/21 spędził czas na wypożyczeniu w Wolverhampton Wanderers, w którym uzbierał 19 meczów w Premier League. Obecnie w bieżącej kampanii zanotował osiem asyst i strzelił dwa gole w 16 meczach.