Liverpool chce obrońcę Juventusu. Przynajmniej 70 milionów

Liverpool chce gwiazdę Juventusu Turyn
Liverpool w tym sezonie do tej pory radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie można powiedzieć, że zespół Arne Slota idzie jak burza w rozgrywkach Premier League oraz Ligi Mistrzów. I choć wiadomo, że to dopiero początek tej kampanii i najważniejsze rozstrzygnięcia dopiero będą miały miejsce, to jednak letnie transfery zdecydowanie pomogły The Reds.
Z pewnością zespół potrzebuje jeszcze trochę czasu, aby ostatecznie się zgrać, ale już widać, że nowe twarze dały sporo jakości. Wiadomo jednak także, że Liverpool latem chciał przeprowadzić jeszcze jeden transfer, a mianowicie pozyskać nowego środkowego obrońcę. W tym kontekście mówiło się o kilku głośnych nazwiskach, a o krok od klubu był Marc Guehi. Finalnie jednak trener ten nie miał miejsca.
Z tego też powodu Liverpool szuka nowego kandydata do gry w defensywie. Według informacji przekazanych przez serwis „Calciomercato”, władze The Reds zabiegają o Gleisona Bremera z Juventusu. Włoski klub będzie rozpatrywał oferty wyłącznie powyżej 70 milionów euro. W grze o tego gracza jest jednak także Manchester United.
Brazylijski środkowy obrońca w tym sezonie na koncie ma cztery występy oraz dwie asysty, a łącznie dla Starej Damy rozegrał 95 meczy i zdobył osiem goli oraz zanotował cztery ostatnie podania. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro.
