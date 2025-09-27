Liverpool chce obrońcę Juventusu. Przynajmniej 70 milionów

Liverpool tego lata wydał wiele milionów euro na transfery. Wiadomo jednak, że klub chce sprowadzić jeszcze obrońcę. Kandydatem jest Gleison Bremer z Juventusu, o czym donosi "Calciomercato".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool chce gwiazdę Juventusu Turyn

Liverpool w tym sezonie do tej pory radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie można powiedzieć, że zespół Arne Slota idzie jak burza w rozgrywkach Premier League oraz Ligi Mistrzów. I choć wiadomo, że to dopiero początek tej kampanii i najważniejsze rozstrzygnięcia dopiero będą miały miejsce, to jednak letnie transfery zdecydowanie pomogły The Reds.

Z pewnością zespół potrzebuje jeszcze trochę czasu, aby ostatecznie się zgrać, ale już widać, że nowe twarze dały sporo jakości. Wiadomo jednak także, że Liverpool latem chciał przeprowadzić jeszcze jeden transfer, a mianowicie pozyskać nowego środkowego obrońcę. W tym kontekście mówiło się o kilku głośnych nazwiskach, a o krok od klubu był Marc Guehi. Finalnie jednak trener ten nie miał miejsca.

Z tego też powodu Liverpool szuka nowego kandydata do gry w defensywie. Według informacji przekazanych przez serwis „Calciomercato”, władze The Reds zabiegają o Gleisona Bremera z Juventusu. Włoski klub będzie rozpatrywał oferty wyłącznie powyżej 70 milionów euro. W grze o tego gracza jest jednak także Manchester United.

Brazylijski środkowy obrońca w tym sezonie na koncie ma cztery występy oraz dwie asysty, a łącznie dla Starej Damy rozegrał 95 meczy i zdobył osiem goli oraz zanotował cztery ostatnie podania. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro.

