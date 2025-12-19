Liverpool chce napastnika. W planach ciekawy transfer

Liverpool zamierza ruszyć po bramkostrzelnego napastnika. Jak poinformował Christian Falk, na celowniku The Reds znalazł się Franculino Dju z FC Midtjylland.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Franculino Dju w kręgu zainteresowań The Reds

Liverpool dołączył do grona klubów uważnie monitorujących sytuację Franculino Dju, napastnika FC Midtjylland i reprezentanta Gwinei Bissau. W obecnym sezonie imponuje skutecznością. 21-latek dzięki znakomitej formie zwrócił na siebie uwagę kilku gigantów. Bayern Monachium już od dłuższego czasu obserwuje snajpera.

Jak informuje Christian Falk, mistrzowie Anglii rozważają pozyskanie Franculino Dju w przyszłym roku. Napastnik może kosztować od 25 do 30 milionów euro. To rozsądna kwota biorąc pod uwagę potencjał oraz liczby, jakie notuje w lidze duńskiej.

Napastnik Midtjylland znajduje się obecnie w życiowej formie. W trwającym sezonie rozegrał 30 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 21 bramek. Jego instynkt strzelecki i umiejętność gry w polu karnym sprawiły, że uznawany jest za jednego z najbardziej obiecujących młodych napastników.

Przy obecnej sile ataku The Reds młody Gwinejczyk musiałby rywalizować o miejsce w składzie z takimi zawodnikami, jak Alexander Isak czy Hugo Ekitike. Brak regularnych występów mógłby zahamować jego rozwój, dlatego wybór kolejnego klubu będzie dla niego kluczowy.

Z kolei w stolicy Bawarii pełniłby rolę zmiennika Harry’ego Kane’a. Zawodnik jest świadomy zainteresowania ze strony topowych klubów i zdaje sobie sprawę, że nadchodzące miesiące mogą okazać się przełomowe w jego karierze.