Liverpool chce przechytrzyć Arsenal. Ciekawy transfer na horyzoncie

Liverpool wyraził zainteresowanie środkowym obrońcą. Jak donosi "TBR Football", nie tylko Arsenal, ale także The Reds rozważają transfer utalentowanego Francuza.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Jeremy Jacquet przymierzany do Liverpoolu

Arsenal był pierwszym angielskim klubem, który wykazał realne zainteresowanie transferem Jeremy’ego Jacqueta z Rennes. Londyńczycy rozważają nawet strategię podobną do tej, jaką zastosowali w przypadku Williama Saliby. Chcą zakupić zawodnika i natychmiastowo wypożyczyć z powrotem do macierzystego klubu, by mógł dalej się rozwijać.

Jak informuje „TBR Football”, Liverpool również obserwuje sytuację zawodnika z dużym zainteresowaniem. Mimo że Jacquet ma za sobą zaledwie 12 występów w seniorskiej drużynie Rennes, jego potencjał został dostrzeżony przez skautów z Anglii. Mikel Arteta chce wzmocnić rywalizację w linii obrony, a Francuz może konkurować o miejsce w składzie z Jakubem Kiwiorem.

Rennes póki co nie zamierza rozstawać się z młodym obrońcą. Klub odrzucił pierwsze podejście Kanonierów i dał jasno do zrozumienia, że Jacquet nie jest obecnie na sprzedaż. Zawodnik w maju tego roku przedłużył kontrakt z francuskim zespołem do czerwca 2029 roku.

Co istotne, nie można także wykluczyć scenariusza, w którym jeden z klubów Premier League zakontraktuje Jacqueta jeszcze tego lata, ale pozwoli mu pozostać w Rennes na zasadzie wypożyczenia na kolejny sezon. 20-letni Francuz jest wyceniany przez serwis Transfermarkt.de na kwotę 10 milionów euro. Wcześniej zebrał doświadczenie w Clermont Foot 63.