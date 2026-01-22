Liverpool chce gwiazdę Premier League. To będzie głośny transfer

Liverpool uważnie śledzi sytuację Adama Whartona z Crystal Palace - donosi "TEAMtalk". Defensywny pomocnik jest wyceniany przez londyński klub na 65 mln euro.

PressFocus Na zdjęciu: Arne Slot

Adam Wharton na radarze Liverpoolu

Liverpool znalazł się w trudnej sytuacji w Premier League po serii czterech kolejnych remisów. Zespół Arne Slota zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli, a obrona tytułu mistrza Anglii staje się coraz trudniejsza. Choć zimą władze klubu nie planują głośnych transferów, już teraz myślą o celach transferowych na lato.

Według portalu „TEAMtalk”, jednym z zawodników, który znalazł się na liście życzeń The Reds, jest Adam Wharton z Crystal Palace. 21-letni Anglik w krótkim czasie wyrósł na jednego z najbardziej pożądanych piłkarzy w Anglii, a londyński klub jest gotowy rozważyć jego sprzedaż.

Crystal Palace oczekuje za defensywnego pomocnika około 65 milionów funtów. Wharton trafił do zespołu Olivera Glasnera z Blackburn Rovers i od razu stał się kluczowym zawodnikiem Orłów. Eksperci porównują jego styl gry do takich piłkarzy, jak Declan Rice czy Rodri. Anglik imponuje przede wszystkim wszechstronnością, gdyż może występować jako rozgrywający.

Co ważne, zainteresowanie Whartonem wykazują także Real Madryt, Manchester United, Tottenham Hotspur i Newcastle United. Obecny kontrakt 21-latka z Crystal Palace obowiązuje do czerwca 2029 roku. W tym sezonie Wharton rozegrał 30 meczów we wszystkich rozgrywkach, notując trzy asysty.