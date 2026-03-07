Liverpool chce duet marzeń. Anglicy dostali jasną odpowiedź

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Bradley Barcola i Desire Doue na celowniku Liverpoolu

Liverpool zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli Premier League i w praktyce może już zapomnieć o walce o mistrzostwo Anglii. Zespół Arne Slota w piątek pokonał jednak Wolverhampton Wanderers (3:1) i awansował do ćwierćfinału Pucharu Anglii. W lidze sytuacja ofensywna The Reds nie wygląda jednak idealnie. W obecnym sezonie cztery zespoły przekroczyły już barierę 50 zdobytych bramek, podczas gdy Liverpool ma na koncie 48 trafień.

Dodatkowo rośnie prawdopodobieństwo odejścia Mohameda Salaha. Egipcjanin od lat jest kluczową postacią ofensywy zespołu z Anfield, jednak wiele wskazuje na to, że nadchodzące lato może przynieść jego rozstanie z klubem. Z tego powodu Liverpool od miesięcy analizuje rynek i przygotowuje listę potencjalnych następców. Jak ustalił serwis „TEAMtalk”, na radarze klubu znaleźli się Desire Doue oraz Bradley Barcola z Paris Saint‑Germain.

Przedstawiciele Liverpoolu przeprowadzili wstępne rozmowy, by sprawdzić, czy któryś z piłkarzy mógłby być dostępny. Odpowiedź z Paryża była jednak jednoznaczna. PSG nie zamierza rozstawać się z żadnym z tych zawodników. Szczególnie interesujący jest plan rozwoju Barcoli. Reprezentant Francji najczęściej występował dotąd jako klasyczny skrzydłowy, jednak w Paryżu coraz poważniej rozważa się jego przesunięcie bliżej środka ataku.

Pomysł ten był widoczny w ostatnim ligowym spotkaniu z AS Monaco, gdy Barcola rozpoczął mecz na pozycji środkowego napastnika. Choć PSG niespodziewanie przegrało (1:3), młody Francuz zdołał wpisać się na listę strzelców. Obaj piłkarze są bardzo zadowoleni z życia w Paryżu oraz współpracy z trenerem Luisem Enrique.