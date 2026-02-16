Liverpool chce Brazylijczyka. To byłby transferowy hit

08:52, 16. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TEAMtalk

Liverpool i Chelsea zamierzają ruszyć latem po Murillo z Nottingham Forest - informuje serwis "TEAMtalk". Wielkie kluby z Premier League rozważają złożenie ofert za 23-letniego Brazylijczyka.

Arne Slot
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Murillo na radarze angielskich gigantów

Liverpool oddala się od obrony mistrzostwa Anglii. Po 26 kolejkach The Reds zajmują dopiero szóste miejsce w Premier League. Z kolei Chelsea po zatrudnieniu trenera Liama Roseniora zanotowała serię sześciu ligowych spotkań bez porażki. Rywalizacja o Ligę Mistrzów jest więc wyjątkowo zacięta w bieżących rozgrywkach.

Jednym z najgorętszych nazwisk w Anglii jest 23-letni obrońca Murillo z Nottingham Forest. Według informacji portalu „TEAMtalk”, Brazylijczyk jest poważnie rozważany przez gigantów. Murillo wyróżnia się na tle innych środkowych defensorów w Premier League. Lewonożny zawodnik jest wyjątkowo atrakcyjny dla klubów, które preferują budowanie gry od tyłu. Piłkarze o takim profilu są obecnie na wagę złota, co znacząco podbija jego wartość rynkową.

Uważa się, że Chelsea oraz Liverpool wykonały najwięcej przygotowań w kierunku ewentualnego transferu Murillo. Oba kluby monitorują sytuację zawodnika od co najmniej 12 miesięcy, a nawet rozważały złożenie ofert już podczas poprzedniego okna transferowego. Szczególnie londyńczycy poszukują wzmocnień w defensywie.

Kluby koncentrują się głównie na rozmowach z agentem piłkarza. Celem jest upewnienie się, że zawodnik jest otwarty na zmianę otoczenie, zanim rozpoczną się oficjalne negocjacje z Nottingham Forest w sprawie kwoty odstępnego. W trwającym sezonie 23-latek rozegrał 25 spotkań i strzelił jednego gola. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź