Liverpool chce Brazylijczyka. To byłby transferowy hit

Liverpool i Chelsea zamierzają ruszyć latem po Murillo z Nottingham Forest - informuje serwis "TEAMtalk". Wielkie kluby z Premier League rozważają złożenie ofert za 23-letniego Brazylijczyka.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Murillo na radarze angielskich gigantów

Liverpool oddala się od obrony mistrzostwa Anglii. Po 26 kolejkach The Reds zajmują dopiero szóste miejsce w Premier League. Z kolei Chelsea po zatrudnieniu trenera Liama Roseniora zanotowała serię sześciu ligowych spotkań bez porażki. Rywalizacja o Ligę Mistrzów jest więc wyjątkowo zacięta w bieżących rozgrywkach.

Jednym z najgorętszych nazwisk w Anglii jest 23-letni obrońca Murillo z Nottingham Forest. Według informacji portalu „TEAMtalk”, Brazylijczyk jest poważnie rozważany przez gigantów. Murillo wyróżnia się na tle innych środkowych defensorów w Premier League. Lewonożny zawodnik jest wyjątkowo atrakcyjny dla klubów, które preferują budowanie gry od tyłu. Piłkarze o takim profilu są obecnie na wagę złota, co znacząco podbija jego wartość rynkową.

Uważa się, że Chelsea oraz Liverpool wykonały najwięcej przygotowań w kierunku ewentualnego transferu Murillo. Oba kluby monitorują sytuację zawodnika od co najmniej 12 miesięcy, a nawet rozważały złożenie ofert już podczas poprzedniego okna transferowego. Szczególnie londyńczycy poszukują wzmocnień w defensywie.

Kluby koncentrują się głównie na rozmowach z agentem piłkarza. Celem jest upewnienie się, że zawodnik jest otwarty na zmianę otoczenie, zanim rozpoczną się oficjalne negocjacje z Nottingham Forest w sprawie kwoty odstępnego. W trwającym sezonie 23-latek rozegrał 25 spotkań i strzelił jednego gola. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku.