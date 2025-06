Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Kim Min-jae wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

Liverpool ma za sobą fantastyczny sezon. Podopieczni Arne Slota sięgnęli bowiem po mistrzostwo Anglii. Ambicje klubu z Anfield Road są ogromne, przez co władze niezwykle aktywne weszły w letnie okienko transferowe. The Reds pozyskali już Jeremiego Frimponga, a także są na ostatniej prostej, aby dopiąć przyjście Floriana Wirtza. Możemy być jednak pewni, że to nie koniec ich zbrojeń.

Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Liverpool może sięgnąć po kolejne wzmocnienie prosto z Bundesligi. I tym razem z Bayernu Monachium. Otóż w kręgu zainteresowań mistrzów Anglii znalazł się Kim Min-jae. Przenosiny Koreańczyka wiązałyby się ze sporym wydatkiem. The Reds musieliby zapłacić około 42 milionów funtów.

Kim Min-jae ma za sobą przyzwoity sezon w Bayernie Monachium. Niemiecki klub, podobnie jak Vincent Kompany, oczekują jednak więcej od defensora. Wiele się mówi, że Bawarczycy pozwolą Koreańczykowi zmienić barwy klubowe, jak pojawi się na stole odpowiednia oferta. Czas pokaże, czy Liverpool faktycznie ruszy po byłego gracza SSC Napoli.

W minionym sezonie Kim Min-jae rozegrał 43 spotkania w trykocie Bayernu Monachium. W tym czasie reprezentant Korei Południowej zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców.