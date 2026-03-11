Lewandowski zastąpi gwiazdę włoskiego giganta?! „Podpisałbym z nim kontrakt”

13:22, 11. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Robert Lewandowski za nieco ponad trzy miesiące prawdopodobnie będzie do wzięcia za darmo. David Trezeguet w rozmowie z La Gazzetta dello Sport zasugerował, że Juventus powinien ściągnąć Polaka na zasadziew wolnego transferu za Dusana Vlahovicia.

Robert Lewandowski
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Juventus powinien sprowadzić Roberta Lewandowskiego

FC Barcelona jeszcze nie zdecydowała, czy Robert Lewandowski zostanie w klubie, czy nie. Natomiast na ten moment sprawa wygląda tak, że za nieco ponad trzy miesiące 37-latek będzie do wzięcia za darmo. Obecna umowa obowiązuje tylko do czerwca 2026 roku.

W kontekście przyszłości Lewandowskiego wiadomo niewiele. Sam piłkarz czeka na ruch ze strony katalońskiego klubu. Wstępne rozmowy mają się rozpocząć dopiero po wyborach prezydenckich w Barcelonie. Ich wynik może mieć duży wpływ na dalsze losy napastnika. Natomiast nie jest tajemnicą, że reprezentant Polski ma na stole ofertę z MLS, a dokładnie od Chicago Fire.

Wcześniej media w Hiszpanii przymierzały Lewandowskiego do Milanu. Serie A to dość popularny kierunek dla zawodników zaawansowanych wiekowo. Na taki ruch decydował się w przeszłości m.in. Luka Modrić czy Kevin De Bruyne. W rozmowie z La Gazzetta dello Sport do podpisania kontraktu z Polakiem namawia David Trezeguet. Były piłkarz uważa, że Juventus powinien ściągnąć Lewandowskiego, ponieważ to wciąż klasowy zawodnik i jedna z ostatnich prawdziwych „dziewiątek”.

Nie będę wchodził w to, czy Juventus powinien przedłużyć kontrakt z Vlahoviciem, czy nie. Sprowadziłbym Roberta Lewandowskiego za darmo nawet w wieku 37 lat. To piłkarz z innej kategorii, jeden z ostatnich prawdziwych numerów dziewięć obok Erlinga Haalanda. Być może nie ma już takiej fizyczności jak kiedyś, ale mimo że nie gra regularnie, strzelił 14 goli w Barcelonie. Jest silny i inteligentny – powiedział David Trezeguet w rozmowie z La Gazzetta dello Sport.

