fot. PressFocus Na zdjęciu: Neymar, Robert Lewandowski i Cristiano Ronaldo

Okno transferowe jest tym, co najbardziej elektryzuje kibiców piłkarskich latem. Nie mecze kontrolne, nie plany na okres przygotowawczy, a właśnie zmiany klubów przez piłkarzy przyciągają największą uwagę fanów z całego świata. Kilka transakcji już zostało sfinalizowanych. Między innymi Erling Haaland zakotwiczył w Man City, Darwin Nunez trafił do Liverpoolu, a Paul Pogba zdecydował się na powrót do Juventusu. Niemniej wygląda na to, że to jeszcze nie koniec ciekawych ruchów w trakcie trwającego mercato. Przedstawiamy listę najbardziej wyczekiwanych transferów lata.

Trwające okno transferowe zaowocowało już kilkoma ciekawymi ruchami, ale to jeszcze nie koniec

Transferowa karuzela może się tak naprawdę dopiero rozkręcić

Bardzo możliwe są tego lata zmiany klubów z udziałem takich gigantów jak: Robert Lewandowski, Neymar, czy Cristiano Ronaldo

Gwiazdy przed kluczowymi wyborami

Okno transferowe na Wyspach Brytyjskich zostało otwarte najwcześniej. Tymczasem od 1 lipca także kluby z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, czy Francji mogły zacząć się zbroić. Jakich jeszcze transferów możemy się spodziewać z udziałem gwiazd światowej piłki? Czy w grę będą wchodziły transakcje za ogromne pieniądze, czy może jednak klubu skupią na pozyskiwaniu piłkarz wolnych? Poniżej TOP wyczekiwanych transakcji z zawodnikami, którzy w niedalekiej przyszłości mogą zmienić pracodawcę.

Frenkie DE JONG – FC Barcelona -> Man Utd?

Frenkie de Jong miał być w FC Barcelonie królem środka pola. Zawodnik trzy lata temu spełnił swoje marzenie związane z dołączeniem do Blaugrany. W ekipie z Camp Nou reprezentant Holandii nie grał tak, jak tego od niego oczekiwano. W związku z tym władze Katalończyków biorą pod uwagę sprzedaż piłkarza. Wpływ na taki obrót wydarzeń ma też chęć poprawy sytuacji finansowej przez Barcelonę, a w przypadku de Jonga mowa o naprawdę konkretnym zastrzyku gotówki, bo zawodnik jest wyceniany przez Barcelonę na mniej więcej 80-85 milionów euro.

🚨 Barcelona are now trying to find a new solution which would prevent the sale of Frenkie De Jong.



(Source: @DiMarzio)



🚨 Dialogue remains ongoing over Frenkie de Jong but there remains uncertainty at Man Utd about whether a deal is possible now.



(Source: @RobDawsonESPN) — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 8, 2022

Taki ruch pozwoliłby wicemistrzom La Liga na sfinalizowanie kilku ciekawych transferów. Medialne spekulacje sugerują, że de Jong zakotwiczy w Man Utd. Zwolennikiem takiego transferu jest nowy menedżer Czerwonych Diabłów Erik ten Hag. Niemniej sam zawodnik niechętnie podchodzi do planu związanego ze zmianą klubu. Holender dobrze czuje się w Barcelonie. Z drugiej strony, jeśli transakcja z udziałem piłkarza zostanie sfinalizowana, to de Jong będzie mógł grać znów pod skrzydłami trenera, dzięki któremu wybił się tak naprawdę w Ajaxie.

Ousmane DEMBELE – FC Barcelona -> PSG?

Ousmane Dembele od 1 lipca jest wolnym zawodnikiem i na dzisiaj wciąż nie wiadomo, gdzie Francuz będzie grał w kolejnym sezonie. Faktem jest, że FC Barcelona ma plan, aby zawodnik został na Camp Nou. Aczkolwiek koncepcja związana z grą w ekipie z Camp Nou nie jest jedyną dla zawodnika. W ostatnich tygodniach spekulowano, że Dembele może trafić do PSG, gdzie piłkarz mógłby wypełnić lukę po Angelu Di Marii. Argentyńczyk rozstał się z mistrzem Ligue 1 na rzecz transferu do Juventusu.

Zobacz także:

PSG już latem minionego roku pokazało, że wie jak finalizować wolne transfery. Francuski klub pozyskał Gianluigi Donnarummę, Sergio Ramosa, Lionela Messiego, czy Georginio Wijnalduma. Każdy z wymienionych mógł liczyć na solidne wynagrodzenie, a także lukratywną premię za podpis pod umową. Czy do tego grona dołączy niebawem Dembele? Trudno jednoznacznie stwierdzić. Jasne jest natomiast, że na dzisiaj w gronie skrzydłowych PSG są Lionel Messi i Neymar, a przyszłość Brazylijczyka w klubie też jest niepewna.

Paulo DYBALA – Juventus FC – Inter Mediolan, Man Utd?

Paulo Dybala to, zawodnik, będący aktualnie bez przynależności klubowej. Wydawało się okoliczności związane z tym, że Argentyńczyk nie przedłużył kontraktu z Juventusem, będą skutkowały szybkim znalezieniem nowego pracodawcy przez piłkarza. Dni mijają, a Dybala wciąż jest jednak bez klubu.

Zainteresowanie pozyskaniem argentyńskiego napastnika wyrażały Arsenal, Real Madryt, czy Tottenham Hotspur, ale do finalizacji transferu nie doszło. Sam zawodnik był natomiast zdecydowany na dołączenie do Interu Mediolan, ale kością niezgody w negocjacjach z wicemistrzami Włoch były i wciąż są kwestie finansowe. Zamieszanie próbował wykorzystać AC Milan, ale ostatnio temat ostygł. Najnowsze spekulacje sugerują, że piłkarz może wylądować w lidze angielskiej, gdzie Man Utd może szukać następcy dla Cristiano Ronaldo, jeśli Portugalczyk zmieni klub.

Robert LEWANDOWSKI – Bayern Monachium -> FC Barcelona?

Robert Lewandowski jest bohaterem prawdopodobnie najciekawszej sagi transferowej trwającego okna transferowego. Polski napastnik już zdążył zapowiedzieć, że na pewno nie przedłuży kontraktu z Bayernem Monachium, który wygasa z końcem czerwca 2023 roku. W związku z tym pojawiły się różne wieści na temat przyszłości piłkarza. Reprezentant Polski łączony był z takimi klubami jak: Chelsea, Man Utd, czy PSG. Niemniej największe zainteresowanie zawodnika wyraża FC Barcelona, która już nawet złożyła konkretną ofertę za Polaka, co potwierdził w trakcie prezentacji Andreasa Christensena prezydent Katalończyków Joan Laporta.

🚨🚨| FC Barcelona's next offer for Robert Lewandowski will be around €50M fixed.@SPORT1 [🎖️] — Managing Barça (@ManagingBarca) July 9, 2022

Trudno sobie wyobrazić, aby po tylu nieprzyjemnych słowach, które padły ze strony przedstawicieli Bayernu i Lewandowskiego, obie strony nadal miały ze sobą współpracować. Wydaje się nieuniknione, że Polak zmieni klub i zakotwiczy na Camp Nou. Oprócz tego, że trafi do kraju, gdzie jest zwykle piękna pogoda, to 33-latek na dodatek jako napastnik Barcelony będzie miał większe szanse na wygranie Złotej Piłki. Nie jest żadną tajemnicą, że to jeden z celów Lewego. Kłopotem przy finalizacji transakcji może być jednak sytuacja finansowa Katalończyków. Mistrz Niemiec oczekuje za swojego zawodnika 60 milionów euro, a Barca skłania się ku temu, że maksymalnie może zapłacić 50 milionów euro za Lewandowskiego.

MARCELO – Real Madryt -> AC Milan, Olympique Marsylia, Getafe, Real Valladolid?

Marcelo to bez wątpienia jeden z najbardziej utytułowanych piłkarzy na świecie. Brazylijczyk od momentu, gdy trafił do Realu Madryt, to sekwencyjnie sięgał po kolejne trofea. Z końcem czerwca tego roku wygasał jednak umowa zawodnika z Królewskimi, więc zawodnik jest w trakcie poszukiwania nowego pracodawcy.

Konkretną propozycję Marcelo otrzymał od Milanu. Mistrz Serie A jest gotowy zaoferować 34-latkowi zarobki na poziomie trzech milionów euro rocznie. Oczywiście w Realu piłkarz zarabiał dwa razy więcej. Niemniej aktualnie sytuacja zawodnika jest trochę inna i zawodnik najlepszy czas ma już za sobą. Aczkolwiek nie myśli o zakończeniu kariery. W kontekście przyszłości Brazylijczyka pojawiły się w mediach także kluby z Turcji, ale tez takie ekipy jak: Getafe, Real Valladolid, czy Olympique Marsylia.

NEYMAR – PSG -> Juventus, Chelsea, Man Utd, FC Barcelona?

Neymar prawdopodobnie nigdy nie był tak blisko rozstania z PSG, jak latem tego roku. Brazylijczyk jest jedną z największych gwiazd w tym zestawieniu. Na początku piłkarz niechętnie podchodził do tematu zmiany klubu, nie chcąc opuszczać swojej strefy komfortu. Aczkolwiek po jednej z wypowiedzi prezydenta mistrzów Ligue 1 coś pękło w zawodniku, bo ten poczuł się niedoceniany. Jego relacje ze sternikiem paryżan uległy znacznemu pogorszeniu, co może zwiastować ciekawy transfer.

Różne scenariusze są pisane w kontekście przyszłości Neymara. Najciekawsze spekulacje dotyczące 30-latka związane są z dołączeniem piłkarza do Juventusu, gdzie zwolennikiem tego ruchu jest trener Massimiliano Allegri. W mediach pojawiły się również tematy transferu Neymara do Barcelony, czy Chelsea. W angielskiej ekipie zawodnik miałby zastąpić Romela Lukaku. Chętny na transakcję z udziałem piłkarza wydaje się też Milan. Pewne jest jednak, że w żadnej z ekip Neymar nie będzie mógł liczyć na zarobki, które ma w Paryżu. W grę ma wchodzić także Man Utd, który kapitanem reprezentacji Brazylii mógłby załatać lukę po ewentualnym odejściu Cristiano Ronaldo. W każdym razie zmiana klubu wiązałaby się z prawdopodobną obniżką wynagrodzenia.

RAPHINHA – Leeds United -> FC Barcelona?

Raphinha jest dzisiaj jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. Brazylijczyk zostawił po sobie dobre wrażenie w Leeds United, w którym zdobył 11 bramek w 36 meczach w ostatnim sezonie. 25-latek znalazł się na liście życzeń takich ekip jak Bayern Monachium, czy Liverpool. Takie transfery były jednak realne zimą. Od tamtej pory sytuacja uległa zmianie. Dzisiaj na czele wyścigu po piłkarza znajdują się takie kluby jak: FC Barcelona, Arsenal, czy Chelsea. Z czego największe szanse na pozytywne zakończenie sprawy na dzisiaj mają działacze The Blues. Były klub Romana Abramowicza jest gotowy spełnić żądania władz Pawi, które wynoszą 70-75 milionów euro. Z walki o piłkarza nie wycofali się jednak Katalończycy, którzy wciąż wierzą, że zawodnik może trafić na Camp Nou. Kto wie, czy ewentualna transakcja definitywnie nie zamknęłaby szans na porozumienie Ousmane Dembele w sprawie nowej umowy z Barceloną.

Barcelona have matched Chelsea's £60million offer for Raphinha and have re-opened negotiations with Leeds 📝 pic.twitter.com/TzoPdoTMyo — GOAL (@goal) July 9, 2022

Alessio ROMAGNOLI – AC Milan -> SS Lazio?

Alessio Romangnoli ma za sobą bardzo udany sezon, który został zwieńczony wygraniem mistrzostwa Włoch. Rossoneri sięgnęli po mistrzowski tytuł po raz pierwszy od 2011 roku. Włoski defensor miał w tym sukcesie duży wkład. Mimo wszystko nie doszło do skutku przedłużenie kontraktu zawodnika z Czerwono-czarnymi. Gdzie los poniesie Romagnoliego? Najbardziej realny scenariusz zakłada, że 27-latek zakotwiczy w Lazio. Chociaż wcześniej długo spekulowano o tym, że Juventus jest zainteresowany zawodnikiem. Romagnoli wydaje się jednak zdecydowany na to, aby dołączyć do teamu z Rzymu.

Cristiano RONALDO – Man Utd -> Chelsea?

Cristiano Ronaldo w 2021 roku wrócił do Man Utd z jasnym celem, aby przywrócić Czerwonym Diabłom dawny blask. Mimo 37 lat zawodnik był wiele razy motorem napędowym ekipy Ralfa Rangnicka. Man Utd nie udało się jednak wywalczyć miejsca premiowanego grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, co pokrzyżowało plany piłkarza. Ronaldo jednocześnie chce zmienić klub na taki, który może mu zaoferować występy w elitarnych rozgrywkach. W tej sprawie na najwyższych obrotach pracuje menedżer portugalskiego zawodnika Jorge Mendes.

Zobacz także:

Bayern Monachium, czy SSC Napoli były wymieniane jako potencjalne nowe miejsce pracy Ronaldo. Agent zawodnika zaoferował go także Juve. Wygląda jednak na to, że największe szanse na transfer z udziałem reprezentanta Portugalii ma Chelsea. Suma transakcji z udziałem Ronaldo może wynieść mniej więcej 16-17 milionów euro, na co wpływ może mieć fakt, że zawodnik ma kontrakt ważny na rok z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Milan SKRINIAR – Inter Mediolan – PSG, Chelsea?

Milan Skriniar jeszcze niedawno wydawało się, że wyląduje w PSG. Mistrz Francji uzgodnił z piłkarzem warunki pięcioletniej umowy, dzięki której miał zarabiać rocznie 7,5 miliona euro. W pewnym momencie pojawiły się jednak trudności w osiągnięciu porozumienia między paryżanami a Interem Mediolan w sprawie sumy odstępnego. Nerazzurri chcieli 70 milionów euro, a gigant Ligue 1 oferował 10 milionów euro mniej. Chęć braku porozumienia między oboma klubami chciała wykorzystać Chelsea, włączając się do gry o zawodnika. Relacje londyńczyków z ekipą z Serie A poprawiły się po finalizacji transakcji związanej z powrotem Romelu Lukaku do teamu ze Stadio Giuseppe Meazza. Teraz działacze The Blues pracują nad sfinalizowaniem transferu Skriniara. Gdzie ostatecznie wyląduje Słowak? Można się spodziewać, że będzie to albo liga francuska, albo Premier League.

Czytaj więcej: Smutna historia Sergio Busquetsa, Hiszpan piątym kołem u wozu Barcelony