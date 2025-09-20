Lewandowski zostanie na kolejny sezon? Barcelona wciąż nie zdecydowała

Robert Lewandowski jest związany z Barceloną umową do końca obecnego sezonu. Jego przyszłość pozostaje niepewna. Deco nie wyklucza, że Polak ją przedłuży - przekazał to w wywiadzie dla "Mundo Deportivo".

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona nie skreśla Lewandowskiego. Wszystko zależy od jego formy

Robert Lewandowski niedawno rozpoczął swój czwarty kolejny sezon w barwach Barcelony. W pierwszych kolejkach przesiadywał głównie na ławce rezerwowych, co było związane z urazem, którego nabawił się podczas przygotowań. Występ z Valencią przesądził o tymczasowym wygraniu rywalizacji z Ferranem Torresem, gdyż przeciwko Newcastle United Polak zagrał już od pierwszej minuty.

Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Lewandowskiego – jego umowa z Barceloną obowiązuje tylko do końca obecnego sezonu. Choć zawiera opcję przedłużenia, w tym momencie są na to niewielkie szanse. W mediach nie brakuje sugestii, że to jego ostatnie miesiące w Katalonii, po czym zdecyduje się na egzotyczny transfer do Arabii Saudyjskiej.

Lewandowski na pewno nie zamierza jeszcze przechodzić na piłkarską emeryturę. Czy może pozostać w Barcelonie na jeszcze jeden rok? Takiego rozwiązania nie wyklucza Deco, choć jednocześnie nie wychodzi aż tak daleko w przyszłość.

– Robert był i pozostaje ważny dla nas. Ze względu na jego wiek i dotychczasową karierę, podchodzi do tego rok po roku. Przychodzi w karierze taki moment, kiedy nie snujemy wielkich planów na przyszłość. On się skupia wyłącznie na tym sezonie, podobnie jak my. Zobaczymy, jak to się ułoży. To zawodnik, którego przyszłość zależy od jego woli oraz jak sam to widzi. Będziemy obserwować jego dyspozycję przez cały rok i o tym porozmawiamy – przekazał działacz Blaugrany.