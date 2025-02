Leroy Sane ma ważny kontrakt z Bayernem Monachium tylko do 30 czerwca 2025 roku. To mogą wykorzystać europejscy giganci - poinformowała stacja telewizyjna Sport1.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leroy Sane

Leroy Sane wróci do Premier League?

Kontrakt Leroya Sane z Bayernem Monachium obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Jeśli skrzydłowy nie przedłuży umowy z bawarskim klubem, to będzie dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu. Rozmowy między włodarzami lidera Bundesligi a przedstawicielami piłkarza póki co stoją w martwym punkcie, a w ostatnich tygodniach nie poczyniono żadnych postępów – dowiedziała się niemiecka stacja telewizyjna “Sport1”.

Przy Allianz Arenie podobno są zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy kontynuowania współpracy z Leroyem Sane. Zatem jest bardzo prawdopodobne, że 67-krotny reprezentant Niemiec zmieni otoczenie podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Według mediów chrapkę na sprowadzenie prawego napastnika bez kwoty odstępnego mają tacy giganci Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur czy hiszpańska FC Barcelona.

Niewykluczony jest więc powrót skrzydłowego do Premier League. Przypomnijmy, że doświadczony piłkarz w latach 2016-2020 był zawodnikiem Manchesteru City, z którego został pozyskany za niespełna 50 milionów euro przez Bayern Monachium. Dotychczasowy bilans Leroya Sane w zespole Die Roten wygląda następująco – 203 spotkania, 56 goli i 51 asyst. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia atakującego na około 45 milionów euro.