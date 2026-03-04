Chelsea zabiega o niemieckiego gwiazdora. Ogromna konkurencja

Leon Goretzka będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu. Z tego faktu chce skorzystać m.in. Chelsea - donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

Leon Goretzka przymierzany do Chelsea

Leon Goretzka odejdzie z Bayernu Monachium po zakończeniu obecnego sezonu. Jego kontrakt obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku i już wiadomo, że umowa nie zostanie przedłużona. To oznacza, iż 31-letni pomocnik podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie dostępny jako wolny agent. Sprowadzenie zawodnika tej klasy bez konieczności wpłacania kwoty odstępnego stanowi nie lada okazję na rynku.

W ostatnich miesiącach 67-krotny reprezentant Niemiec był łączony między innymi z Arsenalem, Tottenhamem Hotspur, Atletico Madryt, Juventusem czy Bayerem Leverkusen. Lista europejskich klubów zainteresowanych sprowadzeniem Goretzki stale się wydłuża.

Według najnowszych informacji przekazanych przez Ekrema Konura, do wyścigu o podpis gwiazdora dołączyła także Chelsea. Londyńczycy zamierzają rzucić wyzwanie wyżej wymienionym zespołom i powalczyć o zakontraktowanie niemieckiego pomocnika.

Urodzony w Bochum zawodnik z powodzeniem występuje w koszulce drużyny Die Roten od lipca 2018 roku, kiedy przeprowadził się na Allianz Arenę za darmo z FC Schalke 04 Gelsenkirchen, skąd wypłynął na szerokie piłkarskie wody. Od tego czasu rozegrał 296 spotkań, zdobył 48 bramek i zanotował 48 asyst. W swojej kolekcji ma sześć tytułów mistrza Niemiec, a fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 15 milionów euro.