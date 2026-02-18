Goretzka może zostać w Niemczech. Trwają rozmowy

17:11, 18. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Sport Bild

Leon Goretzka wkrótce opuści Bayern Monachium. Jak się okazuje, niemiecki pomocnik ma spore szanse, aby wciąż grać w Bundeslidze. Zawodnik znalazł się bowiem na celowniku Bayeru Leverkusen - donosi "Sport Bild".

Leon Goretzka
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leon Goretzka

Bayer Leverkusen zainteresowany Leonem Goretzką

Leon Goretzka od 2018 roku jest związany z Bayernem Monachium. Wychowanek VfL Bochum przeżywał różne chwile na Allianz Arenie. Niemiecki pomocnik jednak pozostawi za sobą bardzo dobre wspomnienia, ponieważ już latem prawdopodobnie zmieni barwy klubowe. Kontrakt 31-latka z obecnym mistrzem Bundesligi wygasa wraz z końcem sezonu i nie ma żadnych przesłanek, że współpraca będzie kontynuowana.

W mediach bardzo często przewija się temat Leona Goretzki. Zawodnik Bayernu Monachium wzbudza bowiem ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje „Sport Bild”. Otóż niemiecki pomocnik może zostać w Bundeslidze. Zawodnik znalazł się bowiem na celowniku Bayeru Leverkusen.

Władze popularnych Aptekarzy nie mają zamiaru długo czekać. Wspomniane źródło zaznacza, że klub z BayArena przeprowadził już wstępne rozmowy z otoczeniem Leona Goretzki. Niewątpliwie pozostanie pomocnika w Bundeslidze byłoby sporym zaskoczeniem. Czas pokaże, czy 31-latek wyląduje finalnie pod skrzydłami Kaspra Hjulmanda.

Leon Goretzka w obecnym sezonie rozegrał 30 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. Niemiec zdołał strzelić dwa gole. Udało mu się wpisać na listę strzelców w rywalizacjach ligowych przeciwko VfL Wolfsburg oraz Werderowi Brema.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź