Leon Goretzka wkrótce opuści Bayern Monachium. Jak się okazuje, niemiecki pomocnik ma spore szanse, aby wciąż grać w Bundeslidze. Zawodnik znalazł się bowiem na celowniku Bayeru Leverkusen - donosi "Sport Bild".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leon Goretzka

Bayer Leverkusen zainteresowany Leonem Goretzką

Leon Goretzka od 2018 roku jest związany z Bayernem Monachium. Wychowanek VfL Bochum przeżywał różne chwile na Allianz Arenie. Niemiecki pomocnik jednak pozostawi za sobą bardzo dobre wspomnienia, ponieważ już latem prawdopodobnie zmieni barwy klubowe. Kontrakt 31-latka z obecnym mistrzem Bundesligi wygasa wraz z końcem sezonu i nie ma żadnych przesłanek, że współpraca będzie kontynuowana.

W mediach bardzo często przewija się temat Leona Goretzki. Zawodnik Bayernu Monachium wzbudza bowiem ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje „Sport Bild”. Otóż niemiecki pomocnik może zostać w Bundeslidze. Zawodnik znalazł się bowiem na celowniku Bayeru Leverkusen.

Władze popularnych Aptekarzy nie mają zamiaru długo czekać. Wspomniane źródło zaznacza, że klub z BayArena przeprowadził już wstępne rozmowy z otoczeniem Leona Goretzki. Niewątpliwie pozostanie pomocnika w Bundeslidze byłoby sporym zaskoczeniem. Czas pokaże, czy 31-latek wyląduje finalnie pod skrzydłami Kaspra Hjulmanda.

Leon Goretzka w obecnym sezonie rozegrał 30 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. Niemiec zdołał strzelić dwa gole. Udało mu się wpisać na listę strzelców w rywalizacjach ligowych przeciwko VfL Wolfsburg oraz Werderowi Brema.