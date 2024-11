Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Leif Davis

Leif Davis na radarze Liverpoolu. Zastąpi Andrew Robertsona?

Liverpool planuje wzmocnić boki obrony podczas najbliższych okienek transferowych. Trent Alexander-Arnold najprawdopodobniej dołączy bowiem do Realu Madryt, a kontrakt Andrew Robertsona wygasa już 30 czerwca 2026 roku. Jeśli chodzi o lewą stronę defensywy, to jednym z kandydatów do przeprowadzki na Anfield Road jest wahadłowy Ipswich Town, Leif Davis – podaje brytyjski dziennik “Daily Express”.

24-latek wyróżnia się w zespole beniaminka Premier League w trakcie aktualnego sezonu, a to jak widać, nie uchodzi uwadze skautów angielskiego giganta. Wysłannicy Liverpoolu kilkukrotnie z wysokości trybun monitorowali 24-latka, a zawodnik zebrał bardzo dobre oceny.

Urodzony w Newcastle z powodzeniem przywdziewa koszulkę ekipy The Tractors Boys od lipca 2022 roku, gdy trafił na Portman Road za 1,2 miliona euro z Leeds United. Jego umowa obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a wartość rynkowa defensora wynosi 15 milionów euro.

Według mediów The Reds w kontekście lewego wahadła mają na swojej liście również Antonee Robinsona z Fulham oraz Davida Rauma z Lipska. Jednak wydaje się, że zdecydowanie najtańszym rozwiązaniem byłoby sprowadzenie zawodnika występującego w Ipswich Town.