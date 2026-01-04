A jednak! Taka przyszłość czeka Pululu, Jagiellonia zdecydowała

Jagiellonia Białystok nie chce tracić Afimico Pululu przed końcem sezonu i dlatego napastnik pozostanie w klubie do momentu wygaśnięcia umowy, o czym poinformował FootballScout na platformie X.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pululu zostanie w Jagiellonii do końca sezonu

Jagiellonia Białystok w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Należy pewnie nawet stwierdzić, że mało kto spodziewał się, że podopieczni Adriana Siemieńca kolejny sezon notować będą tak dobre wyniki, szczególnie, że łączą rozgrywki PKO Ekstraklasy z Ligą Konferencji Europy. A jednak, w lidze walczą o mistrzostwo kraju, a w europejskich pucharach wiosną zagrają o udział w kolejnej fazie tych rozgrywek.

Wiadomo jednak, że wraz z końcem tego sezonu wiele w zespole Dumie Podlasia może się zmienić. Przede wszystkim w ostatnim czasie sporo mówi się o transferze Oskara Pietuszewskiego, który nawet jeśli nie tej zimy, to już z pewnością latem opuści klub. Poza tym pojawia się zainteresowanie Adrianem Siemieńcem. A nade wszystko wygasająca umowa Afimico Pululu najpewniej nie będzie przedłużona. Dlatego w ostatnim czasie sporo mówiło się o przyszłości napastnika.

Według informacji przekazanych przez FootballScouta na platformie X (dawniej Twitter), Pululu – pomimo zainteresowania ze strony innych klubów – pozostanie w Jagiellonii do końca sezonu. Klub nie chce bowiem się osłabiać przed decydującą fazą sezonu.

Afimico Pululu w tym sezonie rozegrał dla zespołu z Białegostoku 29 spotkań, w których zdobył 13 goli oraz zanotował dwie asysty. Łącznie od 2023 roku na jego koncie jest 116 gier dla Jagiellonii i 48 trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 4 miliony euro.

