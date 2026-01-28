Legia Warszawa tej zimy może przeprowadzić głośny transfer. Wojskowi walczą bowiem o gracza z przeszłością w Serie A i Ligue 1. Na ich celowniku znalazł się Wylan Cyprien z chińskiego CC Yatai - donosi "Foot Mercato".

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Wylan Cyprien wzbudził zainteresowanie Legii Warszawa

Legia Warszawa niezwykle pracowicie działa podczas zimowej przerwy. Klub zatrudnił Marka Papszuna jeszcze w grudniu, aby jak najszybciej poprawić sytuację drużyny. Warto zaznaczyć, że Wojskowi mają za sobą fatalną jesień, ponieważ znajdują się obecnie na miejscu spadkowym PKO Ekstraklasy. Taka sytuacja jest niewątpliwie porażką najbardziej utytułowanego polskiego zespołu.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Legii Warszawa przekazuje „Foot Mercato”. Otóż stołeczny klub może przeprowadzić głośny ruch, ponieważ jest jednym z kandydatów do pozyskania gracza z przeszłością na boiskach Serie A oraz Ligue 1. W kręgu zainteresowań Wojskowych znalazł się Wylan Cyprien, który obecnie reprezentuje barwy chińskiego CC Yatai.

Legia Warszawa jest jeszcze daleka od tego transferu. Na ten moment polski klub toczy jedynie rywalizację o Wylana Cypriena. Kariera pomocnika jest dość bogata, ponieważ reprezentował barwy takich zespołów jak: RC Lens, OGC Nice czy też Parma Calcio. Ostatnie lata 31-latka jednak nie należą do specjalnie udanych.

Wylan Cyprien ma na koncie aż 151 występów na boiskach Ligue 1. Były młodzieżowy reprezentant Francji zdołał zgromadzić na koncie 25 trafień oraz 15 asyst. Niewątpliwie przyjście 31-latka na polskie boiska byłoby bardzo głośnym ruchem.