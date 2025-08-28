Legia Warszawa wytypowała defensora, który zastąpi Jana Ziółkowskiego. Tomasz Włodarczyk informuje, że do Wojskowych ma dołączyć Kamil Piątkowski.

fot. Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Kamil Piątkowski

Piątkowski blisko Legii. Hitowy transfer Wojskowych

Legia Warszawa zdecydowała się na sprzedaż Jana Ziółkowskiego, który ma zostać nowym piłkarzem AS Romy. Wszystko wskazuje na to, że do Włoch wyjedzie po czwartkowym meczu eliminacji Ligi Konferencji. Rzymianie zapłacą za niego 6,6 mln euro.

Plan Legii zakłada oczywiście sprowadzenie nowego obrońcy w miejsce Ziółkowskiego. Łączony jest z nią chociażby Antonios Papadopoulos, natomiast Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl poinformował o zupełnie innej kandydaturze. Do stołecznej ekipy ma dołączyć Kamil Piątkowski, czyli ośmiokrotny reprezentant Polski.

To oczywiście hitowy ruch w skali całej Ekstraklasy. Piątkowski ma za sobą półroczne wypożyczenie do Turcji. Formalnie jest zawodnikiem RB Salzburga, ale tam już na niego nie liczą. To właśnie Austriacy w 2021 roku wykupili go z Rakowa Częstochowa za kwotę sześciu milionów euro.

Legia ma dopinać transfer Piątkowskiego. Włodarczyk twierdzi, że najprawdopodobniej w piątek pojawi się w Warszawie, gdzie dopełni wszelkich formalności. 25-latek był do tej pory łączony z przenosinami do La Liga, gdzie również miał okazję podczas wypożyczenia do Granady.

Po opuszczeniu Ekstraklasy Piątkowski występował dla czterech klubów. Salzburg do tej pory wypożyczał go do różnych lig – zaliczył epizody w Belgii, Hiszpanii oraz ostatnio Turcji.