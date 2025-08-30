Legia Warszawa jest gotowa powalczyć o Kacpra Urbańskiego. To byłby hit transferowy w Ekstraklasie. Edward Iordanescu nie ma jednak przekonania do reprezentanta Polski - informuje Tomasz Ćwiąkała.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Iordanescu odrzuci Urbańskiego? Ma wątpliwości

Legia Warszawa wywalczyła awans do fazy ligowej Ligi Konferencji i chce zakończyć letnie okienko z przytupem. Po sprzedaży Jana Ziółkowskiego do AS Romy planuje ściągnąć Kamila Piątkowskiego. W ostatnich tygodniach sprowadziła już dwóch innych reprezentantów Polski – Arkadiusza Recę oraz Damiana Szymańskiego. Okazuje się, że na Piątkowskim ta wyliczanka się nie zakończy, gdyż na Łazienkowskiej sondowany jest również temat Kacpra Urbańskiego.

Ofensywny pomocnik znalazł się w trudnym momencie swojej kariery. Pod wodzą Thiago Motty grał w Bologni regularnie, ale miniony sezon był dla niego nieudany. Zimą wylądował na wypożyczeniu w Monzie, gdzie też nie zachwycił. Bologna zamierza go sprzedać i oczekuje 2-3 milionów euro.

Urbański był ostatnio łączony z grą w hiszpańskiej Mallorce, a oprócz tego w grze jest również FC Kopenhaga. Legia Warszawa zaproponowała mu bardzo wysoki kontrakt, ale w klubie nie ma jednomyślności. Przekonany do tego ruchu nie jest Edward Iordanescu, który preferuje zawodników o innej charakterystyce.

„Puściłem rano komentarz z opinią na temat transferu/kariery Urbańskiego. Doszło jeszcze jedno ważne info – deal do zrobienia (byłby to duży sukces Legii), ale Iordanescu nie ma przekonania do piłkarza o takiej charakterystyce. Niczego nie przesądzam, ale podobno nie ma jednomyślności.” – poinformował Tomasz Ćwiąkała na portalu X.